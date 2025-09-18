Los sindicatos denuncian que hay plazas de profesores en Aragón que no se han ofertado

La segunda semana de este nuevo curso está a punto de llegar a su final en Aragón y todavía hay plazas de profesores sin cubrir. Es la denuncia que han hecho desde las organizaciones sindicales, que han indicado que al déficit crónico de docentes que sufre la comunidad en Aragón se suma otra problemática: hay vacantes que no se han ofertado debido al "colapso" que sufre el Servicio Provincial de Educación. La consecuencia es que, al no haber salido en los llamamientos, los candidatos no pueden aspirar a ellas y, por tanto, no se pueden cubrir, apuntan.

Desde la Federación de Enseñanza de CGT explican que son plazas que "están aprobadas" y que han quedado vacantes por reducciones de jornada, sustituciones o dispensas sindicales, entre otros motivos. Desde el sindicato sostienen que a pesar de haberse comunicado "en tiempo y forma" que estas quedarían sin cubrir, las plazas no se han ofertado, lo que "afecta de manera grave a la organización de los centros".

Los más claros son, según sostienen desde CGT, el instituto Goya de Zaragoza, donde hay siete plazas de profesores sin ofertar, o el IES Blecua, donde hay cinco. Las razones las achacan a distintas causas, aunque señalan a un "colapso" en el Servicio Provincial como motivo principal. Según indican, las dificultades de organización y la falta de personal hace que no sea posible sacarlas a tiempo.

Desde CGT añaden otra denuncia: la "congelación" de plazas. Según sostienen, hay algunas que Educación no confirma a los centros hasta septiembre, a la espera de si hay cambios en las matriculaciones durante el verano y varía, por tanto, el número de alumnado. Lo ejemplifican: "Puede ser que en junio haya 45 matrículas en un nivel y deban salir tres vías, pero se espera a septiembre para ver si hay alguna que se cancela y se puede quedar al final en dos vías".

La consecuencia es para CGT que se genera una carga de trabajo inasumible para un Servicio Provincial ya colapsado y, sobre todo, una "condena" para colegios e institutos, que comienzan el curso sin saber con cuántas aulas y docentes van a contar. Es precisamente esta situación la que llevó a la AMPA del colegio José María Mir a registrar un escrito en el Servicio Provincial este miércoles.

"El caso del colegio José María Mir es un ejemplo claro: la falta de profesorado ha obligado a improvisar soluciones que repercuten directamente en la calidad de la enseñanza", subrayan desde CCOO. Desde Educación han subrayado que la situación del José María Mir "responde a un error" y han informado de que "el director general de Personal (José María Cabello) se ha entrevistado con los docentes del centro y les ha comunicado que el error en la adjudicación se va a solucionar ya".

Desde CCOO señalan que, además, se producen "errores frecuentes en la publicación de plazas" (centros mal señalados o especialidades equivocadas) que, agregan, "aumentan la incertidumbre del profesorado y complican aún más que los centros cuenten con el personal necesario".

Ante esta situación, desde CGT Enseñanza Aragón "exigen" a Educación que ponga solución a los problemas de personal y técnicos que "lastran la labor del Servicio Provincial". Asimismo, solicitan "que se garantice que las plazas de docentes se oferten de manera ágil y constante, así como que la administración educativa haga lo posible porque los centros sean dotados con plantillas suficientes para atender al alumnado y estas sean comunicadas con la necesaria antelación a los centros".