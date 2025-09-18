Estas son las titulaciones de FP que dan más empleo en Aragón

La Formación Profesional (FP) en España se ha consolidado como una vía educativa de alto impacto, plenamente alineada con las necesidades del mercado laboral. Según datos del Ministerio de Educación, en el curso 2024–2025, cerca de 1,2 millones de estudiantes eligieron esta alternativa formativa, lo que subraya su creciente relevancia en el sistema educativo nacional. Además, la FP es una pasarela directa al empleo: según datos de la Encuesta de Población Activa, la tasa de empleo de titulados de FP en 2024 fue del 72,7% para Grado Medio y del 79,5% para Grado Superior.

Y los datos recogidos por el portal de trabajo Infoempleo y Adecco, la división de Grupo Adecco especializada en flexibilidad y talento, confirman un año más esta tendencia. En Aragón, la FP ha reafirmado en 2024 su relevancia como el nivel formativo más demandado por las compañías en el último año en Aragón. Aunque en 2022 se registró una importante caída en su presencia en las ofertas laborales, en los dos últimos años los titulados en ciclos formativos de FP han recuperado protagonismo, posicionándose de nuevo entre los perfiles más buscados por el tejido empresarial de la región, especialmente en sectores vinculados a la tecnología, la energía y la industria manufacturera.

En total, un 47,36% de las ofertas de trabajo analizadas que requieren un nivel de formación específico en Aragón buscan titulados en Formación Profesional. La demanda de estos perfiles en el mercado laboral aragonés ha aumentado 6,8 puntos respecto a 2023. El ascenso en el número de ofertas que requieren titulados en FP contrasta con la importante caída experimentada por el empleo dirigido a titulados universitarios (16,86%), que ha disminuido más de cuatro puntos porcentuales en el último año.

Sin embargo, dentro de la FP el comportamiento no ha sido homogéneo. Así, los trabajos dirigidos a titulados en ciclos formativos de Grado Superior se han incrementado en Aragón 10,47 puntos, pasando a representar el 31,68% de las vacantes publicadas este último año. Pero las ofertas que requieren titulados en ciclos formativos de Grado Medio se han reducido 3,67 puntos, y pasan a suponer el 15,68% del total.

A nivel nacional, el comportamiento de la FP también sigue una senda muy positiva: su demanda aumenta cinco puntos respecto al año anterior y ya es una titulación requerida prácticamente en la mitad de las nuevas vacantes publicadas.

Titulaciones de FP más demandadas por las empresas

Como acabamos de ver, casi la mitad de las ofertas que se publican en nuestro país solicitan que el candidato/a cuente con una titulación de Formación Profesional. Es interesante resaltar que el 75,93% de esas ofertas para FP no especifica la familia profesional concreta que se necesita, solo que la persona que opta al puesto de trabajo posea esa formación, porcentaje que en el último año ha crecido 9,13 puntos porcentuales.

Tras este tipo de ofertas que no especifican rama de FP, las áreas que más ofertas de empleo han recibido son: Administración y Gestión, que repite posición un año más liderando el ranking, aunque experimenta la mayor caída interanual, Electricidad y Electrónica, que si bien se mantiene en segundo lugar, es la segunda rama que más presencia pierde en la oferta de empleo, Fabricación Mecánica e Instalación y Mantenimiento, sin variación en el ranking.

A continuación, subiendo una posición a pesar de su reducción porcentual, se queda Comercio y Marketing que intercambia la posición con Informática y Comunicaciones.

Sectores y áreas que más solicitan Formación Profesional

Durante el último año, la nueva oferta laboral para titulados de FP en España ha estado más orientada a sectores productivos y técnicos, especialmente industria, construcción y logística, que ganan peso frente a servicios más generalistas. Esto refleja una transición hacia un modelo económico que valora más las competencias técnicas prácticas, alineado con procesos de digitalización, automatización y sostenibilidad.

Servicios sigue siendo -por cuarto año consecutivo- el líder en la distribución sectorial de la oferta de empleo publicada que solicita titulados en Formación Profesional, si bien ha reducido su presencia desde el 23,97% que concentraba en 2023 hasta el 18,38% alcanzado en 2024, cinco puntos y medio menos (la mayor reducción interanual). Lo que indica una cierta desaceleración en algunos de los subsectores que lo componen.

Por el contrario, el sector Industrial encabeza la mayor subida (+5,36 p.p.) y escala hasta la segunda posición con un 10,43% de las ofertas publicadas. La fuerte reactivación que ha experimentado en el último año esta actividad, impulsada por la reindustrialización, la automatización y necesidad de perfiles técnicos especializados, ha hecho que doble su peso en la demanda de titulados en FP.

En tercer lugar, se sitúa Construcción (6,65%), que durante el año último ha incrementado en tres puntos la demanda de mano de obra técnica (electricistas, técnicos de obra, instaladores…). Le sigue Metalurgia, Mineralurgia y Siderurgia, con el 6,56% (+0,38 p.p.) de las ofertas para perfiles de Formación Profesional. Y cierra las cinco primeras posiciones el sector de Transporte de Mercancías y Logística (6,03%), que ha crecido tres puntos respecto a 2023.

Otros sectores que han incrementado el número de vacantes dirigidas a candidatos con Formación Profesional son: Comercio y Distribución Minorista (4,22%; +2,16 p.p.), Alimentación, Bebidas y Tabaco (4,53%; +0,81 p.p.), Farmacia y Material Hospitalario (2,91%; +0,62 p.p.), Hostelería y Turismo (2,26%; +0,50 p.p.), Seguros (1,49%; +0,28 p.p.) y Automoción (4,30%; +0,25 p.p.).

Por el contrario, los sectores donde se han reducido las ofertas para FP son, además de Servicios, Informática (5,33%; -0,96 p.p.), Inmobiliarias (2,16%; -1,21 p.p., el otro gran descenso interanual), y Enseñanza/formación (2,12%; -0,91 p.p.,).

Por áreas funcionales, Ingeniería y producción sigue a la cabeza de la demanda de titulados en FP, con el 35,56% de las ofertas y creciendo (+3,11 p.p. interanuales), seguida de nuevo de Administrativos y secretariado (21,53%; +3,57 p.p., el mayor incremento del último año), y de Compras, logística y transporte -que avanza dos posiciones este año-, con el 12,68% de las vacantes (+3,18 p.p., la segunda mayor subida interanual).

Comercial y ventas se mantiene como la cuarta área con más posiciones para estudiantes de FP (9,21%; -0,29 p.p.). Cierra este año el top 5 Atención al cliente (5,73%; -0,13 p.p.).

El área funcional que ha visto reducirse más sus nuevas ofertas en el último año ha sido Tecnología, informática y telecomunicaciones, que pierde 9,77 puntos porcentuales de representación para quedar con el 1,92% de las nuevas vacantes publicadas.

Los perfiles de Formación Profesional con más vacantes

Por categorías profesionales, las ofertas dirigidas a Técnicos con esta formación siguen siendo las más numerosas (50,63%), y han crecido más de un punto durante el último año. El segundo lugar en la distribución de la oferta lo ocupa la categoría de Empleados (39,40%), que también gana peso (+0,59 puntos).

Las únicas vacantes que han reducido su presencia en el ámbito de la FP son las que buscan Mandos Intermedios (-1,69 puntos porcentuales). Ahora suponen el 9,41%. Estable permanece la demanda de empleos en los que se requiere Formación Profesional para puestos Directivos (apenas 0,55% del total).

Por puestos de trabajo concreto, este año la profesión de Comercial se convierte en la más demandada en las ofertas que requieren contar con Formación Profesional. No solo lidera el ranking con el 6,22% de las vacantes, sino que además, vive el mayor incremento porcentual del año (+3,22 puntos porcentuales).

Al segundo lugar bajan lo Administrativos/as, a pesar de mantenerse en valores similares al año anterior y agrupar el 5,99% de las ofertas de FP. Terceros quedan los/as Técnicos de Mantenimiento (5,58%), perfil que experimenta la segunda mayor subida interanual, de 1,74 puntos. Y en el cuarto puesto se mantienen los/as Operarios, que han ganado 1,68 p.p., y ahora suponen el 4,32% de las vacantes de FP.

Otros puestos de trabajo en los que se requieren estos grados son Técnicos/as de Mantenimiento Electromecánico, Contables, Técnicos/as de Mantenimiento Mecánico, Auxiliares administrativos, Técnicos/as de Soporte, Técnicos/as de Atención al cliente, Mozos/as de almacén o Técnicos/as de Calidad.