Trece menores migrantes llegarán a Aragón por el reparto del Gobierno central

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha confirmado este jueves la recepción de los expedientes de los 12 menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias y Ceuta que llegarán a la Comunidad, y ha explicado que el servicio de protección a la infancia trabaja ya en la valoración de sus necesidades específicas.

En rueda de prensa, Susín ha asegurado que estos 12 expedientes son los primeros que se han notificado con respecto a los 251 menores extranjeros que llegarán a la Comunidad en el marco del proceso de reparto entre autonomías.

A su vez, aunque el Ejecutivo aragonés recurrirá el Real Decreto que regula el reparto por considerarlo "inconstitucional" y alejado del interés superior de los menores, la comunidad cumplirá con su obligación en materia de protección.

"No estaremos de acuerdo con la ley y la recurriremos, pero nuestra obligación es cumplir con nuestra competencia de protección de menores. Ahora se están valorando los recursos más adecuados para cada migrante", ha dicho.

La consejera ha recordado que hasta ahora había funcionado el acuerdo de acogimiento voluntario entre comunidades y ha criticado la imposición del Ejecutivo central, al que acusa de haber limitado el diálogo con las autonomías. En este sentido, ha remarcado que "el reparto se ha hecho en base a los intereses del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de mantenerse en la Moncloa".

Además, ha señalado que será necesario activar cientos de plazas e incluso abrir nuevos centros porque "se deben ofrecer recursos humanos y habitacionales para atender a estos menores" más allá del llamamiento realizado a los ayuntamientos, que es "complementario".