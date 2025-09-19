Alegría garantiza que Aragón no registró incidencias con las pulseras antimaltrato
La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha garantizado que en Aragón las unidades Viogén no han detectado incidencias ni anomalías con las pulseras de localización de los agresores machistas. El PP de Aragón ha instado este viernes al Gobierno de Pedro Sánchez a precisar cuántas mujeres quedaron desprotegidas en la Comunidad a causa del "mal funcionamiento" que denuncian en las pulseras.
Y la ministra Alegría, en declaraciones a los medios en una visita a la escuela infantil de Almudévar (Huesca), se ha remitido a las explicaciones ya dadas por la ministra de Igualdad: hubo un cambio de empresa y una migración de datos en 2024, lo que ocasionó algún "problema puntual", de carácter técnico, que se solucionó "rápidamente".
Por eso ha trasladado un mensaje de tranquilidad porque en Aragón, ha insistido, los sistemas Viogen no han detectado "la más mínima anomalía". Incluso cuando se produjo el apagón eléctrico el 28 de abril, ha explicado, se reaccionó "de forma muy rápida" y se trabajó de forma coordinada e inmediata con la Policía Nacional y la Guardia Civil.
El trabajo de las unidades Viogen y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ha insistido Alegría, permite garantizar en todo momento la seguridad de las mujeres. El Partido Popular ha pedido la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y al respecto Alegría ha dicho que "día sí y día también pide la dimisión de unos o de otros".
