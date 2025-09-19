Aragón despliega la red Tetra de comunicaciones en los hospitales y se prepara para futuras emergencias como el apagón

Otro paso al frente. La red Tetra de comunicación de emergencias, un sistema de radiocomunicación que garantiza que haya coordinación y respuesta en estas situaciones, ya ha llegado a los nueve hospitales de Aragón, en una apuesta por preparar a la comunidad ante estas crisis. Estos equipos se suman a otros ya presentes en agencias como la Dirección General de Gestión Forestal o de Carreteras. Por ahora hay 2.310 terminales activos, aunque la previsión es superar los 3.100 con la incorporación de nuevas entidades como la Policía Local. En junio de 2026 concluirá la implementación de este sistema, que comenzó en 2021 y en el que se han invertido casi 11 millones de euros (10,9).

Así lo ha desgranado el director gerente de la Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST), Ángel Sanz, quien ha subrayado que las comunicaciones son "cruciales" en las emergencias para poder gestionarlas y también para "salvar vidas". Según ha explicado, los centros hospitalarios recibirán terminales portátiles, que son aquellos "de mano" al estilo walkie talkie, mientras que los vehículos de emergencia contarán con dispositivos móviles. En los centros de control habrá terminales de mesa.

Según ha explicado, la cobertura para las terminales portátiles es de un 77%, y la de los dispositivos móviles, que llevan una antena que permite contar con mayor cobertura en todo el territorio, es cercana al 93%. "Cuantas más estaciones base tienes, más cobertura", ha afirmado Sanz.

Por eso, a los 11 millones de inversión se suman 3 millones más destinados a centros de telecomunicaciones, puestos en marcha para instalar los terminales de mesa. Todos están equipados con sistemas de alimentación ininterrumpida y grupos electrógenos, que es precisamente lo que permitió mantener la señal de televisión y radio durante el apagón del 28 de abril.

Sanz ha indicado que este sistema permite tanto que haya "puentes" entre las distintas entidades como hacer llamadas directas a una terminal concreta. El director gerente de AST ha explicado que cada terminal tiene una extensión a la que se puede llamar y establecer una conexión privada, pero también se puede realizar una llamada grupal en la que todo el grupo escucha. "También se pueden hacer llamadas a teléfonos normales, bien fijos o bien móviles, desde la terminal, y también es posible coordinarse con otras entidades de estos servicios públicos", ha especificado.

Sanz ha comunicado también que se van a contratar conexiones independientes con la red telefónica pública para el 112 y el 061, asignando a cada uno de ellos un operador diferente. Esta medida permitirá que, ante una caída de alguna de las redes, los ciudadanos puedan contactar con cualquiera de los dos números de emergencia.

Colaboración con otras comunidades

Sanz ha adelantado que ahora también se trabaja con otras comunidades autónomas para valorar una posible conexión de redes entre territorios para poder "colaborar ante emergencias que estén en la zona limítrofe", como fue el caso de la dana de Valencia. También ha hecho referencia a las situaciones de crisis que han implicado desplazamientos, como los recientes incendios.

Son precisamente las últimas emergencias -dana de Valencia, el apagón de abril, los recientes incendios en territorios vecinos, etc- los que han puesto de manifiesto la importancia de la rápida comunicación y colaboración entre entidades. "La inmediatez es clave en una emergencia: no podemos depender de si el móvil comunica o no. La red Tetra permite dar órdenes claras y rápidas”, ha subrayado a este respecto Sanz.

Y los hospitales son un ejemplo claro. Ana Castillo, gerente del Servicio Aragonés de Salud, ha recordado que el sistema sanitario tuvo que continuar sus trabajos mientras el apagón eléctrico, con pacientes en quirófano, cuidados intensivos, urgencias, etc. Castillo ha señalado que pudieron mantener la actividad gracias a los grupos electrógenos y también a las terminales portátiles Tetra (walkie talkies) que les permitieron coordinar la respuesta y conocer con qué recursos contaban en esos momentos.

Y de ahí la importancia de contar con esta nueva red. "Es esencial para garantizar que todos los aragoneses, vivan donde vivan, reciban la atención sanitaria que necesitan en el momento en que la necesitan", ha subrayado Castillo.