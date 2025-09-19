Aragón lidera un proyecto europeo para recuperar bosques tras los incendios

El pasado jueves,18 de septiembre tuvo lugar, en la Universidad de Zaragoza la reunión de lanzamiento (kick-off meeting) del proyecto europeo EFHERA para la restauración de áreas forestales tras grandes incendios.

El encuentro reunió a representantes institucionales y técnicos de España, Francia y Portugal. La Dirección General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón, a través de SARGA, coordina esta iniciativa centrada en la mejora de la recuperación hidrológica y ambiental post-incendio en zonas agroforestales.

Durante la reunión, se analizaron los avances de este proyecto en el que los investigadores del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) trabajan para desarrollar una plataforma digital al servicio de los agentes que se encargan de la restauración de áreas forestales después de los incendios.

El objetivo es desarrollar una plataforma computacional para saber dónde actuar, evitar la degradación del suelo tras los incendios y hacer una proyección de qué puede suceder tras estos eventos extremos.

Los incendios generan muchísimas alteraciones. No solo la pérdida de vegetación, también se degrada el suelo. Y ese suelo luego tiene ciertas características que lo hacen más sensible a que se erosione y se pierda la capa fértil.

En lo que se trabaja ahora es en lograr modelos muy avanzados, con muy alta resolución y facilitar el trabajo en grandes incendios donde es difícil abarcar la totalidad de lo que se ha quemado.

Reconocimiento del barranco de Las Torcas el 13 de septiembre de 2022, tras el incendio forestal en Ateca de ese verano. / Álvaro Hernández

EPHERA implica a ocho socios y tres países

EFHERA forma parte del programa Interreg Sudoe, cuenta con una financiación de 1,4 millones de euros y lo coordina la Dirección General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón, a través SARGA. El proyecto reúne a 8 socios principales y a 8 colaboradores de los tres países implicados. Entre ellos destacan la Universidad de Zaragoza y el I3A como socios técnicos, junto a instituciones como la Diputación de Ávila, la Universidad de Salamanca, la Estación Experimental Aula Dei (CSIC), en España; la Universidad de Évora y la Comunidad Intermunicipal del Algarve, en Portugal, y la Universidad de Pau, en Francia.

EFHERA es la culminación de una línea de trabajo que comenzó en la sección de hidráulica computacional, con modelos computacionales para estudiar el transporte de sedimentos y la erosión, pero en ambientes fluviales, en ríos, en inundaciones. Hace cuatro años, decidieron adaptar estos modelos a otro tipo de situaciones, y una de esas situaciones es la pérdida de suelo por lluvias y corrientes después de los incendios.

Para ello, contaron con financiación a través de un proyecto Impulso del I3A y un proyecto de Innovación del Gobierno de Aragón. Ahora esos primeros pasos culminan con este Interreg Sudoe.

Acciones piloto en España, Francia y Portugal

Para saber su efectividad, se prevén entre tres y cuatro acciones piloto en zonas afectadas por incendios en los últimos años en los tres países de la zona SUDOE. El Grupo de Tecnologías Fluidodinámicas trabaja sobre terreno. Parten de información georreferenciada, como topografía, cantidad de vegetación o tipo de suelo, calculan unas ecuaciones que dan una solución distribuida en el espacio y en el tiempo de unas variables.

Podrán hacer una proyección de qué puede suceder tras ese tipo de eventos a 10, 50, 100 o 200 años, simular cómo sería la lluvia en toda la extensión del incendio (con las características de vegetación y de terreno que tienen estos) y ver cómo esas precipitaciones se convertirían en una escorrentía sobre el terreno y cómo ésta arrancaría el material, erosionaría la ladera, transportaría el sedimento y el suelo y dónde lo depositaría. De esta forma, se podrían tener datos cuantitativos de qué laderas, qué zonas de toda esa extensión quemada, que puede superar las 5.000 o 10.000 hectáreas, serían las que perderían más suelo ante eventos extremos.