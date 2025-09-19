Bancalero considera que Zaragoza es la candidata "mejor posicionada" para ser la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública

Zaragoza es la candidata "mejor posicionada" para ser la sede de la nueva Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap). Así lo ha afirmado el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, unos momentos antes de la reunión de los Grupos Impulsor e Institucional de apoyo a que este nuevo organismo estatal se sitúe en la capital aragonesa. La ciudad 'compite' con otras como Barcelona, Granada y Oviedo.

Bancalero ha mencionado distintas fortalezas que posee la comunidad aragonesa y que hacen de Zaragoza estar en "el mejor de los puestos" para ser la sede de la Aesap. Así, ha indicado que la capital aragonesa está geográficamente "muy bien" situada y con buenas conexiones ferroviarias; que está respaldada por una tradición de trabajo en la salud pública, con gran experiencia y una buena red de profesionales; con un ecosistema investigador muy amplio y con un consenso político "enorme". Además, tiene a su disposición un edificio público singular en el que dar acogida a estas instalaciones: el Pabellón de Aragón en la zona Expo.

El Congreso apoyó la creación de la Aesap a finales del mes de julio y, según ha indicado Bancalero, desde el Ministerio de Sanidad se ha informado de que la convocatoria de sede es "inminente", aunque es el Ministerio de Política Territorial el que deberá publicarla en el Boletín Oficial del Estado, acompañada de un Acuerdo de Consejo de Ministros. Con todo, ante esta pronta llegada de la cita, Bancalero ha expresado que ya se está "en la parrilla de salida" y que es, por tanto, el momento de "pisar el acelerador".

Y en eso, ha deslizado, es en lo que trabaja Aragón. El consejero ha apuntado que desde la última reunión de los grupos impulsor e institucional de apoyo a Zaragoza como sede de la Aesap, en junio de 2024, hasta la presente, "se ha seguido avanzando en dar la mayor concreción a la memoria de la candidatura y también a los compromisos adicionales, tanto del Gobierno de Aragón como del Ayuntamiento de Zaragoza".

Además, Bancalero ha recordado que se trabaja en un proyecto de ley para crear el Instituto de Salud Pública de Aragón, que. "Será el que nos dé el respaldo para que Zaragoza sea la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública", ha apuntado. Este proyecto de ley consiste en transformar el Instituto de la actual Dirección General de Salud Pública de la DGA, así como de las subdirecciones de Salud Pública provinciales y también sus servicios territoriales.

Según ha concretado la directora general de Salud Pública, Nuria Gayán, este proyecto de ley, que está en tramitación en las Cortes autonómicas, permitirá "fortalecer las estructuras que hacen posible que no tengamos riesgos, en el día a día, en la alimentación, en el agua, ni en ningún otro elemento del medio ambiente que pueda perjudicar a la salud".

La creación de la Aesap es la vía que la Administración del Estado ha elegido para la reforma de sus servicios de salud pública. En esta agenda de reformas, en la que otros territorios ya están inmersos desde hace tiempo, Aragón se suma con su propuesta de creación del Instituto de Salud Pública.

Así, el consejero ha puesto en valor el trabajo realizado por los distintos departamentos del Gobierno de Aragón, por el Ayuntamiento de Zaragoza, por las universidades y por las numerosas entidades públicas y privadas que forman parte del equipo de preparación de la candidatura de la capital aragonesa a ser sede de la Aesap. Un logro que, ha indicado Gayán, sería "muy beneficioso" para Aragón y para Zaragoza, ya que situaría a la ciudad en el mapa de la salud pública internacional.