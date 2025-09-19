El chorro polar obliga a la AEMET a activar la alerta naranja en el Pirineo y Cinco Villas por fuertes lluvias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este sábado la alertas naranja por lluvias intensas, con acumulaciones estimadas de hasta 30 litros por m2 en una hora, y fuertes tormentas con probable granizo y rachas muy fuertes de viento en el Pirineo oscense y en las Cinco Villas (Zaragoza).

Según informa el Organismo meteorológico en su página web, estos avisos permanecerán activos desde las 17,00 horas hasta la finalización de la jornada, momento en el que bajarán a nivel amarillo para prolongarse hasta las 09,00 horas del domingo en las Cinco Villas y hasta las 19,00 horas en el Pirineo.

Además, se ha activado las alertas amarillas para mañana por lluvias y tormentas con granizo y viento en las zonas centro y sur de la provincia de Huesca, así como en la Ibérica y en la Ribera del Ebro, en la provincia de Zaragoza, situación que se prolongará también desde la tarde hasta el fin de la jornada.

En el caso del Pirineo y de las Cinco Villas se espera que se produzcan acumulaciones de entre 60 y 50 litros por m2 en doce horas, y de 15 a 20 litros/m2 en el resto de las zonas afectadas por las lluvias.

Riesgo de crecidas en barrancos y cauces menores

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha intensificado la vigilancia y ha recordado la posibilidad, aunque de baja probabilidad, de crecidas súbitas importantes y de carácter local en barrancos y cauces menores de las zonas afectadas por tormentas esta tarde.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para esta tarde avisos amarillos por tormentas que afectan a las provincias de Burgos y Soria en la comunidad de Castilla y León, la de Álava en el País Vasco y Zaragoza en Aragón además de a Cantabria, La Rioja, Navarra.

Desde la CHE se recomienda a la ciudadanía extremar la precaución y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de protección civil.

Asimismo, se aconseja estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos disponibles en las páginas oficiales de la AEMET ( www.aemet.es ), del Sistema Automático de Información Hidrológica del Ebro ( www.saihebro.com ), en la web de la CHE ( www.chebro.es ) y a través de su cuenta de X @CH_Ebro. EFE

Qué es un chorro polar

La AEMET ha querido aclarar exactamente lo que es un chorro polar, el fenómeno que va a provocar un descenso de las temperaturas con el inicio del otoño en toda España. "Las corrientes en chorro (incluida la corriente en chorro polar) forman parte del día a día de la meteorología. Transportan las borrascas y a partir de ellas se pueden formar las danas", analiza el organismo meteorológico.

Las corrientes en chorro se suelen definir como regiones de fuerte viento concentrada en una corriente estrecha y horizontal o casi horizontal. "Suelen presentarse en distintas latitudes y las más comunes van de oeste a este o de este a oeste", explica la AEMET.

En latitudes medias los más comunes son el chorro polar, el subtropical y los de bajo nivel. El chorro polar es el que más nos suele afectar y separa el aire frío polar del cálido subtropical, mientras que el chorro subtropical separa el aire subtropical del ecuatorial.