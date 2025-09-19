Denuncian un acto vandálico contra el memorial de Galán y García en Huesca

El Memorial a Galán y García, capitanes de la Sublevación de Jaca que precipitaron la llegada de la República en nuestro país, fue inaugurado en 2012 gracias a una cuestación popular organizada por el Círculo Republicano Manolín Abad de Huesca. El pasado jueves, este mismo colectivo denunció ante la Policía Nacional un nuevo acto vandálico contra el monumento.

El Ayuntamiento de Huesca ha confirmado que el memorial será limpiado, como en ocasiones anteriores, pero desde Izquierda Unida del Altoaragón consideran que "estas medidas son insuficientes".

"No es la primera vez que se producen agresiones a espacios memorialistas. A lo largo de nuestro país son muchos los lugares y monumentos dañados por ataques de esta naturaleza, que responden al avance de discursos de odio alentados por la derecha y la ultraderecha tanto en España como en Europa", apuntan.

El partido recierda que "fue el Gobierno de Aragón, bajo mandato del Partido Popular, quien derogó la Ley de Memoria Democrática de Aragón de 2018, pese a que dicha derogación se encuentra suspendida por el Tribunal Constitucional y la ley sigue plenamente en vigor. Esta norma reconocía derechos a las víctimas del franquismo y fomentaba la recuperación de la memoria democrática, obligaciones que deben ser respetadas".

Y añaden que "la Asamblea General de Naciones Unidas condenó en 1946 el régimen franquista como fascista, sustentado por el nazismo de Hitler y el fascismo de Mussolini. Sin embargo, en el país que lo sufrió directamente aún no se ha realizado una condena clara, ni se ha garantizado el derecho a la verdad de quienes padecieron la dictadura. La historia reciente de España sigue marcada por el silencio impuesto tras la guerra y por la manipulación de la dictadura, lo que hace más urgente la necesidad de memoria democrática para desmontar mitos y tergiversaciones"

Izquierda Unida del Altoaragón, entre otros colectivos de la ciudad, denuncia este ataque en Huesca y exige al Ayuntamiento y al Gobierno de Aragón "que cumplan con las leyes vigentes, dejen de obstaculizar el avance de derechos y pongan freno a los discursos de odio", tal y como ha señalado Vicente Guerrero, coordinador de Izquierda Unida del Altoaragón.