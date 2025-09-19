Educación adjudica 54 plazas de profesor de FP en Aragón a candidatos sin el máster

Más adjudicaciones. En el llamamiento extraordinario de este jueves a docentes de Secundaria y Formación Profesional en Aragón se han adjudicado 54 plazas a aspirantes sin el máster del Profesorado y otras 6 a profesores que sí cuentan con la titulación. En total se ofertaban 69 vacantes y han quedado sin cubrir 10: 6 de especialidades de FP, para las que no se exigía este requisito académico, 3 de ESO en las que sí se pedía y una última de Escuela Oficial de Idiomas, en la que también se demandaba. En la convocatoria del próximo jueves no se solicitará esta formación para ninguna materia.

Así lo ha explicado el Director General de Personal, Formación e Innovación del Gobierno de Aragón, José María Cabello, tras las adjudicaciones de este viernes, que ha valorado de forma "positiva". En total, se han asignado 59 plazas de las 69 convocadas.

En especialidades de Formación Profesional se ofertaban 60 vacantes, todas ellas sin el requisito del máster. Sin cubrir se han quedado dos de la especialidad de Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica, ambas en Fraga; una de Instalaciones Electrotécnicas en Sabiñánigo; una de Sistemas y Aplicaciones Informáticas en Huesca y una séptima de Informática en Alcañiz.

En cuanto a Secundaria, se ofertaban 9 vacantes, todas ellas con el requisito del máster. De estas se han cubierto 6 y se han quedado 3 libres, todas de la materia de Tecnología. Una se corresponde a Sabiñánigo y las otras dos a Zaragoza, una de ellas en La Muela (Zaragoza) y otra en la misma capital.

A estas seis vacantes se suma una de docente Francés en Huesca, que tampoco se ha cubierto aunque, ha señalado Cabello, tienen la esperanza de hacerlo pronto. "Esperamos que en la próxima convocatoria sin máster quede cubierta", ha apuntado.

La oferta de plazas sin máster de Profesorado se trata de una medida extraordinaria impulsada por el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón con el fin de paliar la falta de profesores de Secundaria y FP que de un tiempo a esta parte sufre la comunidad. Esta acción ya se puso en marcha a finales del curso pasado, y este nuevo año lectivo se ha adelantado a septiembre ante el acuciante déficit de docentes.

Cabello ha celebrado el resultado obtenido por ahora. "Poco a poco se van reduciendo las plazas que no están cubiertas, ya sea con máster o sin máster, y los procesos extraordinarios dentro de una semana se irán reduciendo hasta el punto de que todas las convocatorias sean ordinarias, como ya se ha hecho en habituales ocasiones en otros años", ha dicho.