Francisco de Goya nació en Fuendetodos

Un año más, la localidad de Fuendetodos prepara sus mejores galas para vivir la tradicional celebración que homenajea a una de las figuras históricas más conocidas de Aragón. El pintor y genio universal Francisco de Goya será el protagonista mañana 20 de septiembre.

Además de la tradición y la emoción propia de esta celebración, la localidad vivirá un momento histórico con la inauguración de una escultura de bronce de Goya. Una obra que quedará para siempre en su patrimonio gracias al duro trabajo de sus autores. Antonio López y Andrés Ibáñez, son los dos artistas que han hecho posible este gran regalo para los vecinos de Fuendetodos. Por ello, en esta edición serán reconocidos como Majos de Fiestas.

Variada programación

La jornada, a la que se espera una gran afluencia de gente, está repleta de actos para todas las edades, combinando tradición y vanguardia a la hora de honrar la memoria del pintor a través de la música, el baile, los juegos y los espectáculos. El pistoletazo de salida será a las 9.30 horas con la recogida de los Goyescos y Majos de Fuendetodos por las autoridades locales.

En la pradera de San Isidro, al son de la comparsa musical La Quinta del Sordo Chen de Gaita, se inaugurará oficialmente la Fiesta Goyesca con el nombramiento de los Majos de Fuendetodos. La Asociación Goyesca de Fuendetodos será la encargada de representar el cuadro La Era, además, serán los que dirijan el baile Goyesco participativo. Tras esta muestra de folklore, vecinos y asistentes repondrán fuerzas con un buen plato de migas. Después, se reanudará la marcha con la comparsa hasta la casa natal de Goya.

Entre esas míticas paredes se realizará una caracterización del nacimiento del pintor, que contará con una interpretación coral y la inauguración de la escultura de bronce. En palabras de uno de sus creadores, Antonio López, «no se trata ni del Goya viejo ni del Goya joven», representa «al Goya artista que ha hecho un trabajo importante y que pisa fuerte». La obra mide 1,80 metros de altura y ha tenido un coste de 200.000 euros.

A las 12.20 horas llegará el momento de subir la iglesia de la Asunción donde se bautizará al niño Francisco de Goya y se entregarán los diplomas y las fotos de los niños de Goya. Seguidamente, los más pequeños del lugar podrán disfrutar de varias piñatas.

La Asociación Cultura Goyescos de Fuendetodos interpretará su esperado baile en la plaza de la Iglesia. La programación continúa a las 13.30 h con la representación del cuadro ¡Qué valor!, por Julia Alconchel Nueno y Gregorio Asencio Gil, en la iglesia hundida, y a continuación resonará en la localidad la jota La Dolores. Una comida pondrá el broche a la jornada, en ella, los comensales darán cuenta de toda una demostración de productos de calidad con un asado de ternera. Para poder asistir a la comida popular de las 14.30 horas será necesario inscribirse en el ayuntamiento de forma presencial o a través del teléfono 976143867.

Las actividades continúan

Después de comer los asistentes podrán disfrutar de la actuación especial Marisol Aznar.

Por la tarde, en la pradera de San Isidro, se realizaran diversos juegos tradicionales para participantes de todas las edades. A las 20.00 horas tendrá lugar el espectáculo musical Pura Verbena y a las 22.00 horas los fuegos artificiales iluminarán el cielo. La jornada festiva concluirá con la sesión musical del dj Fernando Moreno.