¿Cómo funcionan las plataformas de alquiler de pisos turísticos?

Cada vez es más común buscar un piso turístico para alojarse en vacaciones. Una práctica que ha calado en Aragón, donde cada vez hay más alojamientos de este tipo, con ofertas y precios de lo más variado. Los gestores de pisos turísticos, además de contar con webs propias, como es el caso de Apartamentos Zaragoza, suelen publicitarse en plataformas como Booking y AirBnB, que al final no son sino escaparates a través de los cuales poder llegar a más gente. A cambio de esta exposición, "cobran una comisión fija" que puede rondar el 20% del precio del alquiler del apartamento.

En el caso de Booking, esta web incluye su comisión directamente en el precio final, mientras que AirBnB sí que desglosa los gastos para el cliente, informando de la parte que es para el propietario de la vivienda y cuál es la comisión que se cobra. Para evitar estos costes extra, los viajeros pueden optar por buscar pisos en las propias webs de los propietarios de estos alojamientos.