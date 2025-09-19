El Gobierno de Aragón pedirá "todo" al Miteco para asegurar la energía de los centros de datos

El Gobierno de Aragón tiene el próximo lunes una cita en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) que puede marcar el futuro económico próximo de la comunidad. La vicepresidenta autonómica y consejera de Economía, Mar Vaquero, se encontrará al mediodía con Jon Groizard, secretario de Estado de Energía, y representantes de Red Eléctrica para decidir cuánta potencia eléctrica de la planificación nacional 2025-2030 llega a Aragón. Las pretensiones de la DGA son máximas: se quiere "todo" para asegurar la energía que alimentará a esos centros de datos que no han dejado de anunciarse en territorio aragonés en los últimos dos años.

"La energía es un sector estratégico para Aragón", ha resumido Vaquero este viernes, poco después de presentar el plan de la comunidad para la Expo de Osaka, a la que el Ejecutivo autonómico viajará con la vista puesta en la atracción de turistas y la potenciación de la comunidad en los sectores tecnológicos y automovilísticos. La obsesión de la DGA es traer de la reunión con el Miteco energía suficiente para alimentar los proyectos, instalados y por instalar, que existen en Aragón. La mayor parte de ellos son muy demandantes de energía.

Vaquero ha calificado de "fundamental" la obtención de suficiente suministro en la próxima planificación estatal y ha esgrimido la capacidad generativa de Aragón, "cerca del 90% de origen renovable", y la abundancia de iniciativas necesitadas de esa energía: "Tenemos la posibilidad de dirigir la energía fuera, pero queremos que se pueda aprovechar en los proyectos que se van a desarrollar en Aragón".

En ese "todo" que quiere el Gobierno que capitanea Jorge Azcón no hay cifras exactas, pero sí comparativas. "Queremos que Aragón tenga como mínimo las mismas posibilidades que están teniendo otras comunidades como el País Vasco", ha resumido Vaquero. La comunidad que gobierna Imanol Pradales salió de la reunión con Energía con un 80% de la potencia demandada bajo el brazo: 4.800 megavatios de los 6.000 que solicitó. Un porcentaje que Azcón "firma" y con el que estaría satisfecho, pese a considerar que el plan de Sara Aagesen, ministra del ramo, nace "corto" para la demanda del país en general y de Aragón en particular, con más de 45.000 millones de inversiones vinculadas a la tecnología de los datos.

Es ahí, en el paquete para los centros de datos, en el que quiere insistir el Gobierno de Aragón. Aagesen propone hasta 3,8 gigavatios de la nueva planificación para alimentar estas infraestructuras que proliferarán en la comunidad en las próximas décadas. La petición de la autonomía no está muy alejada de la idea que el Gobierno central tiene para todo el país. Incluso, en la actualización por los últimos anuncios, en el Pignatelli se considera que se queda corto para todos los centros de datos que Aragón pretende albergar.

En los otros grupos (proyectos industriales, desarrollos residenciales, electrificación ferroviaria, electrificación portuaria y producción de hidrógeno verde) no hay tanta preocupación en la DGA. Los grandes proyectos industriales de la comunidad, como el crecimiento de Stellantis con CATL, tienen la energía asegurada. Otros, como el hidrógeno verde, sí están proliferando en la comunidad, pero no son la petición mayoritaria del Gobierno de Aragón, que quiere blindar este lunes el acceso a la red de los futuros centros de datos.

"Un trato justo y sin privilegios"

Vaquero ha insistido este viernes en que Aragón solicitará al secretario de Estado de Energía "un trato justo, sin privilegios", pero poniendo sobre la mesa los casi 58.000 millones de euros de inversión que han sido anunciados para la comunidad en los últimos años. "No aceptaremos un trato desigual y esperamos tener ese reconocimiento", ha considerado la vicepresidenta, que también desea que la reunión sirva para aclarar "la resolución de los concursos, para conocer cuándo se van a desbloquear los nudos paralizados y conocer cuándo se accederá a la energía para impulsar estos proyectos".

"Es una justa reivindicación, somos una comunidad solidaria porque más del 50% de la energía que se produce va a otras comunidades", ha insistido la portavoz de la DGA, que ha declarado que el plan del Gobierno autonómico es que "la demanda se quede cerca de la producción".

Tres planteamientos autonómicos ha puesto Vaquero sobre el debate: "Comunidades con proyectos, pero sin energía, comunidades con energía, pero sin proyectos, y comunidades con energía y proyectos, como es el caso de Aragón". Por la mesa del Miteco han pasado y pasarán territorios de las tres consideraciones, que pugnan por los 27,7 GW que componen la planificación ministerial 2025-2030.