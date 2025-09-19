Keter cerrará su planta de Zaragoza y podría despedir hasta 105 trabajadores

El grupo internacional Keter, una multinacional de origen israelí especializada en la fabricación de productos plásticos para el hogar y el exterior, ha anunciado el cierre de la planta de Zaragoza, ubicada en la carretera de Logroño, que es el único centro productivo que tiene en España. La compañía comunicó el pasado lunes a la plantilla la presentación de un expediente de regulación de empleo (ere) por este motivo, lo que podría dejar en la calle a los 105 trabajadores que tiene la empresa en esta factoría y un centro logístico.

El anuncio ha sido avanzado por Aragón Televisión y confirmado por este diario de fuentes de CCOO, presente en el comité de empresa. Keter aduce causas organizativas y productivas, aunque de la parte sindical apunta a que la decisión es fruto de los cambios en la estructura directiva y organizativas de la multinacional y creen que puede obedecer a una deslocalización de producción.

La negociación del despido colectivo está previsto que comience a finales de la semana que viene o principios de la siguiente. Está por ver cuál ser el número de afectados por el ere, pero fuentes sindicales apuntan a que rondarán los 80, ya que es posible que la empresa mantenga sus oficinas en Zaragoza.

La planta de Keter Iberia en Zaragoza, ubicada en la autovía de Logroño (kilómetro 4), se dedica a la fabricación y comercialización al por mayor de artículos de plástico para uso doméstico y de gran consumo. En concreto, produce productos para ordenación del hogar, menaje, accesorios de limpieza y mobiliario de jardín.

La fábrica zaragozana, originalmente conocida como Curver Iberia Home & Outdoor, se integró en 2015 bajo las marcas del grupo Keter, incluyendo Keter, Curver, Petlife y Allibert. La entidad legal es Keter Iberia S.L.U., inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza.