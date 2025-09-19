El Gobierno Central y el de Aragón vuelven a enfrentarse por el "recorte" del Plan Corresponsables

Nuevo rifirrafe entre el Gobierno de Aragón (PP) y el de España (PSOE) sobre el Plan Corresponsables. Este programa de conciliación del Ministerio de Igualdad ha vuelto a la conversación política este viernes, cuando la ministra portavoz del Gobierno Central, Pilar Alegría, ha remarcado que esta iniciativa surgió para "ampliar" y "complementar" las políticas de conciliación, y no para "sustituir" las competencias que le corresponden a los ejecutivos autonómicos. Y la consejera de Educación de la DGA, Tomasa Hernández, le ha respondido: "Los aragoneses no somos tontos".

"Ella (Pilar Alegría) sabe perfectamente que la conciliación, aunque se preste en los colegios, nunca ha sido una materia educativa", ha afirmado Hernández, que se ha referido a que es competencia del Ministerio de Igualdad, del que depende este programa.

Las declaraciones de ambas responsables de Educación, ministra y consejera, llegan después de un inicio de curso en el que se ha levantado la polémica por el "recorte" del 25% del Plan Corresponsables. Hasta este nuevo curso, el programa de conciliación estaba financiado en su totalidad por el Estado, pero para este año lectivo se anunció que se reduciría al 75%. La inquietud llegó este curso a las familias aragonesas porque, tras esta disminución, en varios centros se eliminó el Aula de Tarde, que permite la conciliación después de la jornada escolar, y se temía una subida de las cuotas para el servicio de madrugadores, que se presta antes del inicio de las clases.

Y es en ese 25% restante en el que reside la polémica. El Gobierno de Aragón se ha referido en este tiempo a un "recorte" del Estado que, por ahora, no ha cubierto con sus fondos. Sin embargo, Alegría ha hecho hincapié en que "el Gobierno de Aragón no deja de recibir financiación por parte del Gobierno de España", y ha detallado que simplemente pasa de recibir 10 millones a 8. La ministra ha recordado que esta disminución llega después de que el Ministerio de Igualdad aprobara la cofinanciación de este programa con las autonomías en el mes de mayo. Fue entonces cuando, tras la abstención de las comunidades del PP, entre ellas Aragón, se aprobó que ese porcentaje lo asumirían los territorios.

En la misma línea, Alegría ha asegurado que Aragón ya ha recibido 50 millones para estas materias y que, este año, va a seguir recibiendo financiación para seguir desplegar este plan, del que ha destacado su importancia, en especial en los municipios más pequeños. También ha señalado que, en los últimos siete años, Aragón ha recibido 30.000 millones de euros de financiación autonómica, que son 9.000 millones más que los que llegaron en los siete años de gobierno de Mariano Rajoy.

Por su parte, la consejera de Educación del Gobierno de Aragón ha sostenido que el Ministerio de Igualdad ha financiado el Plan Corresponsables "desde el inicio" hasta este año, y ha afirmado que Alegría atribuye ahora unas competencias al Gobierno de Aragón que no le corresponden. Así, ha incidido en que los fondos siempre han llegado del Estado: "Siempre ha sido así, nunca ha variado, hasta este año, que recortan y solamente financian el 75%".

"Los aragoneses no somos tontos y tenemos claro que el recorte lo ha aplicado el Gobierno de Sánchez", ha sostenido Hernández. La consejera ha subrayado que las declaraciones de la ministra no van a confundir al Gobierno de Aragón, y ha señalado que Alegría ha "faltado a la verdad".