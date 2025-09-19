La retirada de pisos turísticos de Aragón: Un nuevo mapa habitacional

La orden del Ministerio de Vivienda de retirar más de 53.000 pisos turísticos ilegales ha supuesto un cambio en el mapa habitacional español. Una medida que pretende ampliar el parque de vivienda, sacando al mercado convencional, el del alquiler de larga duración, todos esos pisos a menos que logren obtener el permiso turístico. Aragón, por esta medida, ha visto reducida esta oferta de alquiler en 700 viviendas, repartidas por toda la comunidad. Las zonas con más atracción turística, las más tensionadas en el aspecto de la vivienda, han sido las que más pisos pierden en el apartado turístico, con pueblos perdiendo hasta un 40% de su oferta.

Diversidad en las provincias

Los 700 pisos turísticos retirados por el Ministerio de Vivienda se reparten de manera desigual entre las provincias aragonesas. Más de la mitad, 355, han sido eliminados en la provincia de Huesca, con el Pirineo como principal motor del sector. Los números son más comedidos en Teruel, con 200 viviendas retiradas de la categoría. Zaragoza es la tercera, ya que el ministerio encontró «tan solo» 145 pisos turísticos que no cumplían con la ley.

El Pirineo, ¿zona tensionada?

El registro de zona tensionada no se aplica en las comunidades autónomas que gobierna el PP, que no comparte esta denominación que sí quiere impulsar el Ministerio de Vivienda. Sin embargo, el Pirineo aragonés se ha convertido en un lugar imposible para alquilar para los trabajadores de sectores como la hostelería o el esquí. La proliferación de pisos turísticos en estos municipios es una evidencia. A más peticiones para ser declarados como tal, más eliminaciones del registro. Localidades muy visitadas como Jaca, con 104 viviendas perdidas, o Sallent de Gállego, con 31 pisos eliminados, ejemplifican el cambio en el modelo turístico. En la capital jaquesa, ese centenar de viviendas descartadas suponen casi el 50% de las solicitudes registradas en los últimos tiempos. En otros, como en Sallent o en Sabiñánigo, la cifra oscila entre el 10% y el 205, con un impacto mayor en el resultado final de la situación actual del alquiler en cada municipio. Los datos del ministerio alertan de que localidades como Jaca, Sallent de Gállego o Sabiñánigo, polos de atracción de turistas, apenas tienen entre 10 y 15 viviendas destinadas al alquiler no turístico, dentro de parques de arrendamiento que superan las 300 viviendas, como el caso de Jaca, las 380, en Sallent, o las 145 en Sabiñánigo.

Los núcleos turísticos de Teruel pierden pisos

El impacto en la provincia de Huesca es mucho mayor que en Teruel, pero los pueblos que más visitantes reciben en el sur de Aragón también han visto como se revocan muchos de los permisos para mantener los pisos turísticos como atracción para los visitantes. En la capital se quitaron hasta 38 licencias, pero otros municipios con atracción como Albarracín o Beceite se han dejado con esta revisión ministerial una decena de pisos que ofrecer a los turistas. En estas localidades el alquiler turístico supone hasta el 1o0% de la oferta en alquiler que ofrece hoy en día el municipio, según los datos que maneja el ministerio del ramo.

Zaragoza, capital para todo en su provincia

La principal ciudad de la comunidad es en términos absolutos la localidad que más pisos turísticos registra tanto en la provincia como en la comunidad. Si bien es cierto que a nivel provincial, las licencias revocadas son tan solo 145, el grueso se encuentra en la capital: Zaragoza ciudad perdió 131 de esas 145 viviendas turísticas que desaparecieron de los portales de alquiler y plataformas turísticas con la actualización publicada el pasado fin de semana por el Ministerio de Vivienda.

Aragón, en la parte baja de las autonomías

700 viviendas pueden parecer muchas, pero la cifra se queda en una posición muy baja si se compara con el resto de territorios. El modelo de los pisos turísticos se ha extendido mucho en Aragón en los últimos tiempos, pero no tanto como en otros territorios donde se ha convertido en algo que desnivela la oferta de vivienda. Comunidades como Andalucía, con más de 16.000, Canarias, con casi 8.700, o Cataluña y la Comunidad Valenciana, en torno a las 7.500, pierden más de diez veces de pisos turísticos de los retirados a Aragón con la última actualización ministerial.