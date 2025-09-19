El suelo urbano se abarata un 11% en Aragón y rompe con la tendencia nacional

El precio del suelo urbano en Aragón cayó un 11,1% en Aragón en el primer trimestre de este años, en un contexto nacional de progresivo encarecimiento de hasta el 8,1%, el valor más alto registrado desde finales de 2012, según los datos difundidos este viernes por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Los datos estadísticos aportados muestran que el precio del suelo urbano se situó en el conjunto del país en 180,2 euros por metro cuadrado, mientras que en la comunidad aragonesa este valor ascendía entre enero y marzo de este año a 172,7 euros/m2.

Por lo que respecta al primer trimestre del año, el precio del suelo en España refleja una revalorización del 4,3 % en tasa intertrimestral, todo ello en un contexto marcado por la falta de suelo disponible para construir nuevas viviendas y el bloqueo en el Congreso a la reforma de la Ley del Suelo.

El precio del suelo alcanzó su máximo a mediados de 2007, en pleno "boom" del sector, con 285 euros/m2. Por el contrario, el importe más bajo de toda la serie histórica, que arranca en 2004, se contabilizó en el primer trimestre de 2001 con 136,4 euros/m2.

Desde el cuarto trimestre de 2012, cuando superó los 187 euros/m2, el precio del suelo no había superado los 180 euros.

Situación en Aragón

A los datos del valor del suelo urbano en el conjunto de Aragón, el Observatorio de Vivienda y Suelo publicado por el departamento ministerial señala que en el primer trimestre de 2025 suma otros como el precio de venta en las tres provincias: 1.286,2 euros/m2 en Huesca (un 7,6 % más), 1.647,7 euros/m2 en Zaragoza (un 11,5 % más) y 917,4 euros/m2 en Teruel (un 9,2 % más).

Además, el informe señala en este trimestre se formalizaron en la provincia de Huesca un 16,7 % más de transacciones de vivienda con respecto al mismo periodo del año anterior; un 19,4 % más en la de Zaragoza; y un 8,4 % más en la de Teruel.

En Baleares el suelo urbano sube un 31% y es el más caro: 445 euros/m2

En términos de precio, el metro cuadrado más caro de suelo urbano se encuentra en Baleares (445,2 euros), el 30,7 % más que hace un año.

A continuación se encuentran Madrid (358 euros/m2), Canarias (270,6), País Vasco (249) y Comunidad Valenciana (215). En Cataluña, uno de los grandes mercados, el precio alcanzó los 187,2 euros, el 7% más.

Las mayores revalorizaciones con respecto al segundo trimestre de 2024, tras Baleares, se dieron en Madrid (33%) y País Vasco (29,2%).

Por el contrario, el precio del suelo urbano registró caídas en Navarra (-26,5 %), La Rioja (-19,9%), Aragón (-11,1%), Cantabria (-10,7%), Asturias (-7,5%) y Castilla y León (-1,1%).

Las compraventas se disparan un 41%

Entre abril y junio se contabilizaron 7.437 compraventas de suelos urbanos, el 41,5% más que un año antes y el 15,7% más que en el trimestre precedente.

Se trata de la mayor cifra de operaciones desde finales de 2021, cuando se superaron las 7.700.

Todo ello en un ejercicio que ha estado marcado por el progresivo abaratamiento de los tipos de interés y por ende de la financiación, lo que ha animado las operaciones.

Desde que el Ministerio elabora esta estadística, la mayor cifra de operaciones se contabilizó a finales de 2004, con más de 23.500 compraventas en un trimestre.

La superficie transmitida crece

En el segundo trimestre de este año la superficie transmitida ha superado los 8,8 millones de m2, el 57,6% más que un año antes y un 23,5% más que el trimestre anterior. Desde comienzos de 2022 no se observaba tanta superficie.

De acuerdo con la serie histórica, la mayor superficie transmitida se dio a mediados de 2005, con más de 33,5 millones de m2 en tres meses.

Por su parte, el valor de las transacciones también ha crecido con fuerza en el segundo trimestre del año, un 53,3% respecto al año anterior, hasta los 1.181 millones, el dato más elevado desde el inicio de 2022.