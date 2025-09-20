Aragón y Zaragoza miran a Asia en busca de nuevas oportunidades comerciales e inversión estratégica

A nadie se le escapa el interés que tiene Aragón en el gigante asiático. China, líder mundial en tecnología e inversiones vinculadas a la automoción, se ha convertido en un aliado estratégico para la comunidad. Así lo reconoce el Gobierno autonómico, que celebra cada oportunidad que tiene la inversión de 4.100 millones de euros que impulsa el grupo CATL, en alianza con Stellantis, para la construcción de la gigafactoría de baterías en Figueruelas. El coqueteo con Pekín también ha sido impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza. La alcaldesa, Natalia Chueca, inició este viernes su segundo viaje a la República Popular China, tras haber cerrado en febrero un acuerdo con el fabricante TDG que traerá 120 millones de euros en inversión y la creación de 800 empleos.

El Gobierno de Aragón amplía ahora sus expectativas con un viaje a Japón con el propósito claro de captar inversiones tecnológicas y promocionar la llegada de turistas a la comunidad. En los próximos días, una delegación encabezada por la vicepresidenta, Mar Vaquero, y el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, se trasladarán hasta el país nipón para participar en la Semana de Aragón en la Exposición Universal de Osaka. Será a partir del 29 de septiembre e incluirá una variada agenda institucional, empresarial y de promoción turística.

Japón constituye uno de los principales epicentros tecnológicos mundiales, por lo que la presencia de Aragón resulta vital a la hora de atraer nuevas inversiones en uno de los momentos más dorados de la comunidad, con inversiones milmillonarias previstas a golpe de centros de datos, principalmente. Por eso, está previsto que mantengan contactos con compañías del sector como NTT Data, Softbank o la Japan Automobile Manufacturers Association -JAMA-.

'Hub' tecnológico de referencia en Europa

"Mostraremos a Aragón como un territorio de éxito y vanguardia en el que invertir y crecer", declaraba ayer la vicepresidenta, que destacó que "Aragón ya es un hub tecnológico de referencia en Europa", por lo que desde el Ejecutivo plantean ahora ampliar las perspectivas de futuro de la comunidad aprovechándose del efecto arrastre que tiene que grandes empresas como Amazon, Microsoft, TDG o CATL vayan a apostar por Aragón.

"Somos una comunidad capaz de atraer inversiones por valor de 57.900 millones de euros, de los que 48.000 millones corresponden a centros de datos, y hemos desplegado una auténtica política de alfombra roja para quienes quieran apostar por nosotros", subrayó la videpresidenta, encargada de vender en el país nipón proyectos tractores como el Distrito Aragonés de Tecnología Alierta, Walqa y Technopark, conformando un triángulo tecnológico de enorme relevancia, así como iniciativas pioneras como el congreso The Wave.

Un turista adinerado

A lo empresarial se le suma el turismo. La conexión aérea directa, la capacidad de gasto del viajero japonés, la desestacionalización que aporta este mercado, la preferencia por la cultura y la gastronomía son elementos básicos para reforzar la imagen de Aragón como destino de referencia. El año pasado, Aragón recibió un total de 3.493 turistas japoneses.

Y de los japoneses a los chinos, porque si hay un turista que le interesa a la capital aragonesa es el chino, que llegó a liderar el ránking de forma casi efímera hasta la pandemia, cuando se perdió por completo. Años después, la ciudad sigue tratando de recuperar el tirón.

De Zaragoza a Weihai y Shanghai

Pero no es ese el principal motivo del viaje que la alcaldesa emprendió ayer hasta el país asiático, donde visitará las ciudades chinas de Weihai y Shanghai, tras haber recibido una invitación para participar en un foro organizado por la ONU sobre desarrollo urbano sostenible.

La regidora, además de vender las bondades de la capital aragonesa, tiene previsto reunirse con diferentes compañías del país asiático que forman parte de la Cámara de Comercio de Empresas de Logística Internacional y Cadena de Suministro de Shanghai con la intención de promocionar el hub logístico de la capital.

Viaja con el buen sabor de boca que le dejó su primera visita como alcaldesa al gigante tecnológico, donde alcanzó un acuerdo con TDG, la planta para el montaje final de baterías y soluciones de almacenamiento energético destinadas a la industria. 120 millones de inversión y 800 empleos directos. Un viaje en el que también se reunió con China Petroleum, la mayor productora de gas y petróleo del gigante asiático y una de las más importantes del mundo.