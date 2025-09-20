Fuertes tormentas en Aragón: aguacero en Zaragoza y granizo en varios pueblos de Teruel

Los avisos meteorológicos se han cumplido este sábado por la tarde en Aragón. Buena parte del territorio ha registrado intensas lluvias, incluida una fuerte tromba de agua que se está produciendo en estos momentos en la ciudad de Zaragoza. El agua que ha caído en la capital aragonesa durante algo más de quince minutos ha dejado alguna calzada inundada y las bajantes llenas de agua.

Las tormentas han venido además acompañadas de granizo en algunos puntos de la provincia de Teruel, lo que ha dejado estampas inusuales en varias localidades del Bajo Aragón y el Maestrazgo, en las que parecía que hubiera caído nieve.

Así ha ocurrido en Mas de las Matas, donde una intensa granizada ha sorprendido a los vecinos y ha dejado un paisaje casi invernal en plena recta final del verano. Algo similar ha ocurrido en la vecina localidad de Castellote, en la comarca del Maestrazgo. El temporal, que se desató a partir de las 19.00 horas, duró poco más de diez minutos, pero su intensidad transformó las calles de la localidad en un manto blanco debido al gran tamaño de las piedras de granizo.

La tormenta comenzó con una fuerte lluvia que rápidamente dio paso a una copiosa caída de granizo, un fenómeno que los vecinos no dudaron en capturar en vídeos y fotografías que pronto se difundieron por redes sociales y grupo de mensajería instantánea. Hasta el momento, no se han reportado daños significativos en infraestructuras ni viviendas, aunque se teme que el temporal haya causado importantes pérdidas en el sector agrícola.

Este episodio se enmarca en la alerta naranja decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para las comarcas del Bajo Aragón y el Maestrazgo, donde se esperaban tormentas intensas durante la jornada de este sábado.

El Gobierno de Aragón, consciente de la situación meteorológica, mantiene activo desde las 12.00 de hoy el Plan Especial de Protección Civil ante Fenómenos Meteorológicos Adversos en fase de alerta. Esta medida responde a las previsiones de lluvias y tormentas generalizadas que afectan a toda la comunidad autónoma, en un verano que ha sido especialmente convulso en términos meteorológicos.

Aragón ha registrado en 2025, sobre todo en los meses de verano, una auténtica catarata de tormentas intensas, con episodios de lluvias torrenciales y granizadas que han causado estragos en varias zonas, especialmente en áreas rurales y agrícolas.