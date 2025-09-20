Un incendio en un centro de menores migrantes de Zaragoza obliga a trasladar a parte de los residentes a otro dispositivo
El fuego se ha producido sobre las 15.30 horas y no se han registrado daños personales
Un incendio en el Centro de Atención a la Infancia Migrante (Catim) del barrio de Torrero-La Paz de Zaragoza ha obligado a trasladar a parte de los 24 residentes a otro dispositivo del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). El fuego se ha producido este sábado sobre las 15.30 horas. Según han indicado desde el Gobierno de Aragón, no se han producido daños personales.
Desde el Departamento de Bienestar Social y Familia han detallado que el fuego se ha producido en una de las estancias de la primera planta del centro. Los Bomberos se han trasladado hasta las instalaciones. A su llegada, varios menores ya estaban fuera de Catim.
Por ahora, todo apunta a que el origen está en un colchón que se encontraba en una estancia de la primera planta del centro. La investigación del origen y las causas del fuego corresponde a la Policía Nacional.
