Medio Aragón en alerta naranja esta tarde por tormentas, granizo y viento: estas son las zonas donde más lloverá

La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido para este sábado 20 de septiembre avisos de nivel naranja en diferentes zonas de Aragón ante la posibilidad de que se registren precipitaciones que dejen hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas que lleguen acompañadas de granizo de grandes dimensiones y rachas muy fuertes de viento.

La combinación de precipitaciones, tormentas, altas temperaturas y polvo en suspensión de este sábado mantiene también sobre aviso a otras diez provincias del resto de España.

En Aragón, los avisos meteorológicos pueden materializarse a partir de las 14.00 horas y se prolongarán hasta la media noche en el Pirineo oscense, las Cinco Villas, el Bajo Aragón de Teruel y la zona norte de Gúdar y Maestrazgo, donde se esperan puedan registrarse hasta 30 litros por metro cuadrado, con posibles tormentas que dejen también granizo grande y rachas muy fuertes de viento. Preocupan especialmente el Pirineo, donde pueden llegar a producirse tormentas que dejen hasta 60 litros en 12 horas y no hay que descartar intensidades localmente muy fuertes, y las Cinco Villas, donde pueden caer hasta 50 litros por metro cuadrado en ese periodo de 12 horas, según advierte Aemet.

Además, en el centro y sur de Huesca las lluvias pueden dejar acumulados de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. Quince en la Ibérica zaragozana y la ribera del Ebro, aunque para estas zonas también se previene de posibles tormentas con granizo y viento muy fuerte a lo largo de la tarde. Misma predicción para las zonas de Albarracín, Jiloca y Teruel.

El resto de provincias con avisos por precipitaciones y tormentas son La Rioja (Ribera del Ebro de La Rioja e Ibérica Riojana), Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra (Vertiente cantábrica de Navarra, Centro de Navarra y Ribera del Ebro de Navarra), Burgos, Soria, Cantabria (Liébana) y Principado de Asturias (Litoral oriental asturiano, Central y valles mineros y Cordillera y Picos de Europa).

En cuanto a los avisos por altas temperaturas y polvo en suspensión estarán en Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife, con temperaturas máximas de 36ºC.

Vaguada y chorro polar

La AEMET prevé para este sábado una inestabilización en la Península debido al acercamiento de una vaguada y a la entrada de un frente atlántico por el noroeste. Así, se espera que se oscurezcan los cielos de oeste a este y se prevén precipitaciones en la mitad norte y en las sierras del este, que serán localmente fuertes y persistentes en el Cantábrico y el Pirineo occidental, donde se esperan que sean incluso muy fuertes.

Por otra parte, no se esperan precipitaciones en Baleares ni en el sudoeste, aunque habrá nubosidad baja matinal en el extremo este peninsular, Ebro, Alborán y Mallorca y serán probables las brumas y bancos de niebla matinales. Tampoco se descarta algún chubasco ocasional en cumbres de Canarias y además se espera calima en estas islas, que será probable en menores concentraciones en el sur y oeste peninsular.

En cuanto a las temperaturas, se espera un descenso prácticamente generalizado, que será notable en el noroeste --en Zaragoza, la máxima este domingo puede caer 10 grados y la mínima quedarse en 12 grados--, mientras que en el Levante y Baleares no se esperan cambios. Sin embargo, se superarán los 35ºC en zonas de Canarias y en el Guadalquivir.

Respecto a las temperaturas mínimas, no bajarán de los 20ºC en el Mediterráneo, bajo Ebro y los valles atlánticos del sudoeste, incluso de los 25ºC en regiones de Canarias.

Por último, soplarán vientos moderados de componente este en litorales de la mitad sur peninsular, sur de Baleares y Cádiz, con intervalos fuertes, así como con posibilidad de alguna racha muy fuerte en el Estrecho, aunque tenderá a establecerse un poniente por la tarde. Asimismo, en el noroeste y el Cantábrico soplarán vientos moderados del oeste, con intervalos de fuerte en los litorales.

En el resto, los vientos se prevén flojos en general, que serán del este y nordeste en Canarias, del este en el Mediterráneo y con predominio de la componente oeste en el resto.