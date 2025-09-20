Muere una mujer en un accidente de tráfico en la A-2 en Zaragoza
El siniestro, una colisión entre un camión y un turismo, ha tenido lugar a la altura del barrio de Santa Isabel
Las carreteras aragonesas se han cobrado este sábado una vida más. Una mujer ha fallecido esta mañana tras un accidente de tráfico que ha consistido en la colisión entre un camión y un turismo. El siniestro mortal ha tenido lugar sobre las 12.30 horas en un carril de incorporación de la A-2, km 328 sentido Madrid, hacia el barrio de Santa Isabel de Zaragoza.
En el turismo de la mujer fallecida, de la que todavía no tienen más datos, también viajaban otras tres personas, dos de las cuales han salido ilesas y otra ha tenido que ser trasladada de urgencia al Hospital Miguel Servet de Zaragoza con heridas leves.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una conocida marca cierra su única tienda en el centro de Zaragoza: 'es un punto y aparte
- El restaurante más famoso de Europa está en Zaragoza: tiene 10.000 reseñas y es el favorito de los camioneros
- La Ciclería 'boicotea' a Perico Delgado: le quita el nombre a su sala para poner una bandera de Palestina
- El Ayuntamiento de Zaragoza tiene que volver a actuar en la calle Predicadores tres años después de su reforma
- Keter cerrará su planta de Zaragoza y podría despedir hasta 105 trabajadores
- Los padres ante el cobro del servicio de madrugadores en Aragón: 'Tenemos que pagar 35 euros al mes y por hijo
- Un menor de cinco años se cae por la ventana de un colegio de Zaragoza
- Los vecinos de Delicias tras el último homicidio en un bar: 'La situación se desmadró del todo