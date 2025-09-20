Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere una mujer en un accidente de tráfico en la A-2 en Zaragoza

El siniestro, una colisión entre un camión y un turismo, ha tenido lugar a la altura del barrio de Santa Isabel

Así ha quedado el coche donde viajaba la mujer fallecida

Así ha quedado el coche donde viajaba la mujer fallecida / GUARDIA CIVIL

El Periódico de Aragón

Las carreteras aragonesas se han cobrado este sábado una vida más. Una mujer ha fallecido esta mañana tras un accidente de tráfico que ha consistido en la colisión entre un camión y un turismo. El siniestro mortal ha tenido lugar sobre las 12.30 horas en un carril de incorporación de la A-2, km 328 sentido Madrid, hacia el barrio de Santa Isabel de Zaragoza.

En el turismo de la mujer fallecida, de la que todavía no tienen más datos, también viajaban otras tres personas, dos de las cuales han salido ilesas y otra ha tenido que ser trasladada de urgencia al Hospital Miguel Servet de Zaragoza con heridas leves.

