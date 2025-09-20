“Al perro que orina en el portal”: el original cartel que ha sorprendido a una comunidad de vecinos en Teruel.

La convivencia en las comunidades de vecinos no siempre es sencilla. Compartir un mismo espacio implica asumir normas básicas de respeto y cuidado, pero también afrontar pequeños roces que, en ocasiones, acaban generando conflictos inesperados. Desde el uso de las zonas comunes hasta el ruido o la limpieza, cualquier detalle puede convertirse en motivo de tensión.

Uno de los asuntos que más debate suscita en los portales y escaleras de vecinos es la presencia de mascotas. Aunque muchos propietarios procuran mantener la higiene y controlar a sus animales, otros descuidos como ladridos, suciedad o la orina en zonas comunes, suelen despertar quejas entre residentes.

En Teruel, esta realidad se ha puesto de manifiesto con un curioso episodio en una comunidad: los vecinos decidieron colocar un cartel poco habitual. En lugar de dirigirse a los dueños del animal, redactaron el mensaje como si estuviera destinado directamente al perro que orinaba en el portal. Un llamativo gesto que ha generado sorpresa y comentarios en redes sociales.

Un curioso cartel

La cuenta Líos de vecinos en X, antes Twitter, se ha hecho eco de esta peculiar misiva, colocada en un cristal de una zona común para que todos los residentes pudieran leerla. En ella, el autor no se dirige al dueño del perro, sino al propio animal: “Como tu dueño es un guarro te lo digo a ti, perrito, para que no te mees ni te cagues en la puerta del patio ni en los ascensores. Gracias”, señala el cartel. Y añade con dureza: “Límpialo, guarro. Que no lo pisen vecinos”.

Aunque el episodio ha ocurrido en Teruel, lo cierto es que refleja una realidad bastante común en muchas comunidades de vecinos: la tensión que generan las conductas incívicas en el espacio público o zonas comunes de bloques de viviendas. La presencia de mascotas no suele ser un problema en sí misma, pero cuando falta responsabilidad por parte de algunos dueños, los conflictos pueden escalar rápidamente.