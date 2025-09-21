Aragón saca los colores al MNAC: las "dramáticas" afecciones de las pinturas de Sijena por su mala conservación

Aragón ha sacado los colores a las autoridades culturales de Cataluña en el litigio por los conjuntos murales del monasterio oscense de Sijena. Las pinturas, custodiadas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), no han sido conservadas en las condiciones óptimas, contrariamente a lo que se presume desde la institución barcelonesa. Así lo evidencian las filtraciones de agua detectadas, que han afectado "gravemente" a estos bienes artísticos, lo que pone en entredicho la profesionalidad en la gestión y conservación del patrimonio cultural de dicho centro.

Las afecciones ha sido analizadas y documentados en un informe técnico elaborado por el Ejecutivo autonómico. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, constata que los episodios de humedad no se limitan a daños antiguos, sino que se han reproducido en fechas recientes, incluso después de la gran rehabilitación del edificio de Montjuic y del montaje museográfico realizado en 1995.

El informe concluye que las filtraciones "ponen de manifiesto que existen debilidades en las condiciones de permanencia de las pinturas en el MNAC, que no son tan idílicas como se pretende mostrar” frente a las que ofrecería el monasterio de Villanueva de Sijena, el lugar al que el Tribunal Supremo ha ordenado su devolución en una sentencia del pasado 27 de mayo tras una larga batalla judicial emprendida desde Aragón en 2014 ante la negativa de Cataluña a que se produjera un retorno voluntario de los bienes artísticos.

Los técnicos aragoneses sostienen que ya antes incluso de que se pronunciara el alto tribunal existían evidencias de "escorrentías" visibles en la superficie pictórica, especialmente en las áreas de reintegración cromática, más vulnerables al agua. Estas marcas, con forma de aureolas, podían observarse tanto en visitas presenciales como en las fotografías publicadas en el catálogo online del MNAC.

Filtraciones en los depósitos del museo

Parte de las afecciones, según el informe técnico, se produjeron entre 1987 y 1995, cuando las obras permanecieron en las reservas del museo, un periodo en el que el edificio de Montjuic arrastraba graves deficiencias estructurales. La rapidez con la que fue construido para la Exposición Internacional de 1929 y la falta de mantenimiento habían provocado "problemas de estanqueidad" que obligaron a reducir su uso a apenas un 30% de la superficie.

En 1994, un informe interno del propio MNAC ya advertía de la necesidad de modificar apoyos y acometer labores de conservación en las pinturas de la sala capitular. Una fotografía de ese mismo periodo, recogida en el catálogo online, muestra incluso cómo se había "borrado" y "removido" buena parte de la reintegración cromática realizada por el restaurador Ramón Gudiol.

Nuevas evidencias tras el montaje de 1995

Lo más preocupante, según el documento del Ejecutivo aragonés, es que los daños no quedaron atrás. Una inspección técnica realizada el pasado julio en la sala 16 del MNAC, la que aloja los murales, reveló que tanto la cornisa oriental como una hilera completa del falso techo presentan síntomas claros de haber sufrido una «importante filtración» con posterioridad al montaje de 1995.

Las imágenes captadas con cámaras de 360 grados insertadas en los arcos expositivos muestran huellas de humedad en el reverso de más de la mitad de los fragmentos murales. «Ahora podemos valorar las afecciones por humedades en su verdadera dimensión, y sabemos que han sido significativas, realmente dramáticas”, recoge el informe.

El MNAC niega las filtraciones

El MNAC, por su parte, aseguró en una reunión celebrada en junio que desconocía estos episodios y negó que se hubieran producido filtraciones ligadas a los sistemas de climatización o instalaciones sanitarias. Sin embargo, en la documentación entregada al juzgado en julio no figura referencia alguna a incidencias por agua ni a intervenciones de conservación derivadas.

El Gobierno de Aragón alerta además de que el sistema de monitorización climática del museo resulta insuficiente. Solo existe una sonda para toda la sala, sin control específico en los arcos donde están instaladas las pinturas, que funcionan como espacios prácticamente aislados.

Las conclusiones del informe ponen en cuestión el argumento central esgrimido por el MNAC y la Generalitat de Cataluña en contra del traslado de las pinturas a Sijena: la supuesta fragilidad de los conjuntos murales frente a cambios climáticos. “Estos episodios demuestran que dicha fragilidad no solo deriva del incendio y de los arranques, sino también de las condiciones de conservación en las últimas décadas”, advierte el documento.

El Gobierno aragonés subraya que, pese a haber soportado incendios, traslados, tratamientos agresivos y episodios de filtraciones “verdaderamente calamitosos”, los murales no han requerido una restauración integral en más de medio siglo, lo que demostraría que su estabilidad es mayor de lo que se sostiene desde Barcelona.