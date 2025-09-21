Un aragonés consigue coger un ejemplar de boletus de 1,3 kilos

Aragón tiene la suerte de poder contar con unos montes ricos en setas. Aunque este tipo de hongos son muy valorados en la cocina, hay que tener cuidado, ya que podemos encontrar algunos ejemplares tóxicos o venenosos. A la hora de salir a coger setas, debemos conocer cuáles podemos coger y cuáles no.

La recogida de setas en Aragón suele comenzar a finales de septiembre y prolongarse un par de meses en el tiempo. Esta es una de las temporadas más esperadas para los amantes de la naturaleza que patean los montes con cesta en mano para conseguir codiciados tesoros micológicos que esconde los bosques aragoneses.

Los codiciados boletus o los rebollones son algunas de las 50 especies de hongos comestibles que podremos encontrar en los bosques de Zaragoza, Huesca y Teruel. La variedad de setas que hay en Aragón hace que mucha gente de otras comunidades autónomas viajen hasta aquí para pasar una jornada micológica en los bosques aragoneses.

Un ejemplar difícil de volver a conseguir

El boletus edulis es la variedad de este tipo de seta más buscada y apreciada en Aragón. Su principal característica es u carne viscosa, especialmente la del sombrero. Este ejemplar también se le conoce como hongo blanco o seta calabaza. Su sombrero es de color marrón con una lasca blanca en la superficie y un sabor de lo más intenso. El mejor momento para encontrar este tipo de seta en los bosques aragoneses es durante las últimas semanas de otoño.

Un vecino de Aragón ha sorprendido a la comunidad micológica tras encontrar un ejemplar de boletus edulis que alcanza los 1,3 kilos. Lo habitual es que los ejemplares encontrados no superen los 100 o 200 gramos, por lo que el peso registrado en este caso lo convierte en una rareza extraña.