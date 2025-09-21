La automoción aragonesa pisa el acelerador chino: estas son las razones del desembarco de Leapmotor

Aragón vive un momento industrial que puede marcar época. El más que probable desembarco de Leapmotor, del que esta semana ha dado cuenta este diario con nuevos detalles de la operación, eleva más si cabe la altura de la ola de proyectos impulsados en la comunidad por inversores del gigante asiático. La pujante marca de coches eléctricos, en plena expansión internacional, ha visto en esta ubicación la mejor puerta de entrada al mercado europeo del automóvil. ¿Cuáles son las razones de este desembarco? ¿Por qué sigue sin hacerse oficial?

Leapmotor ha puesto sus ojos en la planta de Stellantis en Figueruelas, donde prevé ensamblar sus vehículos en virtud de alianza estratégica que mantiene ambos grupos automovilísticos. Se trata de una de las fábricas más competitivas de la multinacional en Europa, con experiencia contrastada en la producción de modelos eléctricos y una plantilla altamente cualificada.

El despliegue reforzará la posición y carga de trabajo de la factoría aragonesa, pero el impacto positivo no se circunscribe a esta instalación. El radio de acción se extenderá a otras localidades, con derivadas en el rico tejido de proveedores asentado en Aragón.

La compañía liderada por Zhu Jiangming se ha visto atraída también por la ubicación estratégica de la comunidad, su ecosistema industrial y políticas favorables a la inversión, con incentivos como las ayudas del Perte Vec (vehículo eléctrico y conectado). Se da por hecho que optará a estas subvenciones en la próxima convocatoria que abra el Ministerio de Industria. De ahí, que siga sin hacerse una comunicación oficial del proyecto a la espera de amarrar esta palanca financiera.

La sintonía entre España y China

Las buenas relaciones entre España y China también han sido decisivas. Leapmotor sigue la estela de su compatriota CATL, el líder mundial de las baterías para coches eléctricos, que construirá una gigafactoría de esta tecnología junto a la fábrica de Figueruelas, corazón industrial de Aragón desde hace más de 40 años. Todo ello de la mano de Stellantis, socio de ambas compañías.

Figueruelas se perfila como la base de producción de Leapmotor en el viejo continente. Los primeros coches de la marca china se prevén empezar a fabricar en el tercer trimestre de 2026 y corresponderán al modelo B10, un eléctrico del segmento C (SUV compacto) y 4,52 metros de largo A.

Los estudios técnicos ya en marcha buscan adaptar las líneas de producción de la histórica factoría zaragozana a una plataforma más ancha, con una inversión estimada que rondaría los 200 millones de euros. De confirmarse, Figueruelas se convertiría en la bisagra que abra a Leapmotor las puertas del mercado europeo, esquivando aranceles y reforzando la competitividad frente a BYD y otros rivales del sector.

Más de un modelo y proyectos paralelos

La operación no se limitaría a un solo modelo. Todo hace indicar que al B10 podrían seguirle otros modelos en un futuro, siempre cuando la demanda del mercado responda a las expectativas. El B05, un SUV eléctrico más compacto, se vislumbra como el segundo coche de Leapmotor que se producirá en la factoría aragonesa, según ha revelado recientemente la prensa económica china, lo que acrecentaría la dimensión del proyecto.

El desembarco no se limita a la planta matriz. En Borja, Fagor Ederlan (Grupo Mondragón) estudia reabrir su antigua factoría -en alianza con la compañía china Duoli Technology- para fabricar piezas estructurales del B10, con potencial de crear más de 200 empleos. Y en Mallén, Leapmotor analiza la conversión de los antiguos almacenes de la cadena de supermercados Dia en un taller de baterías, un paso estratégico para reducir costes logísticos y asegurar el suministro de uno de los componentes más críticos del vehículo eléctrico.

¿Quién es Leapmotor?

Fundada en 2015 en Hangzhou, Leapmotor es una firma joven que ha crecido rápidamente en el sector de los vehículos eléctricos en China. Su estrategia se ha basado en controlar internamente muchas de las tecnologías clave (baterías, electrónica, software de conducción), diversificar su gama de modelos y buscar alianzas para escalar su producción y presencia internacional. La alianza con Stellantis y la intención de producir fuera de China son parte de ese plan de expansión.

Aragón vive así lo que ya algunos describen como su «momento China», un periodo de fuerte atracción de inversión que puede reconfigurar y reforzar el mapa industrial de la comunidad y situarla como nodo prioritario en la transición eléctrica europea.