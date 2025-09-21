Azcón encara su segundo debate de la comunidad mirando al futuro y con el presupuesto en el aire

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, regresa este miércoles al Parlamento autonómico. El jefe del Ejecutivo aragonés será el encargado de abrir el debate sobre el estado de la comunidad, en la segunda sesión parlamentaria del curso y tras no asistir a la primera. Azcón analizará la situación de la autonomía y planteará su visión de futuro para la comunidad. Una nutrida batería de anuncios y actualizaciones en la gestión, centrados sobre todo en los servicios sociales, nutrirán un discurso que se pronunciará en un momento clave para el futuro político a corto y medio plazo en la comunidad, con los equilibrios parlamentarios más frágiles que nunca y la posibilidad de unas elecciones adelantadas no tan remota.

A partir de las 11.00 horas, cuando la presidenta de las Cortes, Marta Fernández, le dé permiso, Azcón tendrá todo el tiempo que desee para ratificar su proyecto político y mostrar a la oposición los primeros trazos del dibujo de su Aragón para los próximos dos años. El curso pasado, el presidente se extendió durante más de dos horas y media, a las que hay que sumar sus intervenciones en la segunda jornada del debate.

El plan con el que Azcón llegará al cónclave del miércoles pasa por apuntalar esos pilares con los que ha querido definir a su Gobierno desde su aterrizaje en el Pignatelli en agosto de 2023. Vivienda, sanidad, educación o servicios sociales, el Estado del Bienestar al que no quiere renunciar pese a las presiones de Vox, coparán buena parte de un discurso que quizá no tenga anuncios como para monopolizar el debate, pero sí avances. Decenas de ellos, de gestión e intervención, en los servicios esenciales en los que la izquierda también centrará su crítica en la segunda jornada del debate sobre el estado de la comunidad.

Una difícil aritmética parlamentaria

Azcón avanzará en sede parlamentaria su previsión para los próximos meses, los planes más inmediatos que el Gobierno de Aragón quiere llevar a cabo en lo que resta de año y en los primeros compases del próximo ejercicio. No podrá eludir la aritmética parlamentaria y sus dificultades para tener presupuestos, por lo que su mensaje también estará cargado de dardos hacia la ultraderecha: el presidente autonómico ya ha advertido en varias ocasiones que hará responsable a Vox de no apoyar unas nuevas cuentas que, para Azcón, son esenciales para aprovechar el buen momento económico que atraviesa la comunidad en plena vorágine de inversiones milmillonarias, sobre todo en el sector tecnológico.

No será un mensaje muy político o reivindicativo, aunque no eludirá cuestiones de ámbito nacional que tienen su reflejo en tierras aragonesas. La crítica al Gobierno central que dirige Pedro Sánchez se da por hecha, con la gestión de la crisis migratoria de Canarias y el reparto de menores por el resto de las autonomías, o el debate de la financiación autonómica que se abrió, pero sobre el que no se han dado pasos y que tampoco parece una de las prioridades del Gobierno central para este curso.

Un Gobierno central con el que Azcón sigue manteniendo una relación tensa. Mañana conocerá cuánta energía quiere destinar en la próxima planificación estatal. Un cometido que el aragonés seguro aborda el miércoles, ya que la potenciación de la red aragonesa se ha convertido en una de sus obsesiones. Azcón quiere asegurar lo antes posible las necesidades energéticas de gran parte de los proyectos que van a traer a la comunidad, si nada lo impide por el camino, casi 58.000 millones de euros.

La relación con Pedro Sánchez

La relación con Sánchez, epistolar y judicial en muchas ocasiones, también ha traído brotes verdes. El recién estrenado hub de Defensa es fruto de esa colaboración. Una industria, la de la defensa, que también tiene hueco reservado en los planes de Azcón para Aragón para los próximos años. Y más en un contexto internacional de escalada bélica.

El presidente deberá, también, afrontar con plazos o certezas sus grandes proyectos. Algunos, como el Plan Pirineos, nació con brillo y llega algo escondido al ecuador de la legislatura. El líder de la DGA sabe que a partir de ahora llega el momento de ejecutar, de hacer realidad promesas que hasta la fecha solo han dado sus primeros pasos.

El debate sobre el estado de la comunidad será el pistoletazo oficial al curso político en Aragón. Llega antes del techo de gasto, ese trámite imprescindible para que se pueda hablar de presupuestos. El discurso de Azcón y las respuestas de la oposición marcarán si el paso inmediato siguiente es empezar a hablar con los grupos para asegurar el límite de gasto y aportar tranquilidad a la gestión o si la DGA tendrá que seguir navegando en las movedizas aguas actuales.