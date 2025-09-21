Denuncian que el ere de Covisian en Calatayud podría obedecer a la presión para abandonar su actual nave

La negociación del expediente de regulación de empleo (ere) planteado por Covisian en Calatayud sigue encallada tras cuatro jornadas sin avances significativos y con fuertes discrepancias entre la dirección y los representantes de los trabajadores. Los sindicatos mayoritarios en la mesa, SOA y CCOO, han denunciado la “cerrazón” de la compañía y la falta de propuestas reales para minimizar el recorte, que afecta a 67 trabajadores.

Desde el Sindicato Obrero Aragonés (SOA) sostienen que el despido colectivo comienza a mostrar “su verdadera causa”, ya que creen que responde al traslado de la empresa a una nueva nave en el polígono de Mediavega, con solo 20 puestos de trabajo, lo que forzaría la salida de gran parte de la plantilla. Según la organización, Covisian está siendo presionada por el ayuntamiento de Calatayud para dejar sus instalaciones actuales y cederlas a una compañía vecina que proyecta ampliarse. “Es vestir un santo para desvestir otro”, denuncian.

El sindicato también cuestiona que la empresa siga sin facilitar las cuentas anuales ni los resultados del último semestre, lo que impide conocer su capacidad real para afrontar las indemnizaciones. La oferta actual de la dirección -22 días por año trabajado sobre salario anual no fijo- es calificada por SOA como “un insulto” a una plantilla que lleva más de una década generando beneficios para la compañía.

Por su parte, desde la federación de Servicio de CCOO Aragón subrayan que la exclusión de los mayores de 50 años del expediente no responde a una voluntad de proteger a colectivos vulnerables, sino a un intento de evitar el mayor coste que supondrían sus indemnizaciones. El sindicato ha reclamado que se extienda esa protección a personas con enfermedad, género u otras circunstancias de especial fragilidad, sin obtener respuesta.

En el plano económico, CCOO reprocha a la dirección que haya calificado su propuesta de indemnizaciones como “subida a la Luna”, pese a que, según el sindicato, la empresa tiene capacidad económica para asumirla y partió de una oferta inicial incluso por debajo del mínimo legal.

Los sindicatos apuntan también al papel del consistorio bilbilitano. Según CCOO, la empresa ha reconocido haber recibido presiones “de parte del alcalde” para abandonar la nave municipal en la que opera actualmente, aunque esa comunicación no se haya trasladado oficialmente a la representación sindical.

“En lugar de exigir responsabilidades a la empresa y defender el empleo, el alcalde se ha alineado con los intereses de Covisian”, critican desde Comisiones, al tiempo que exigen una reunión urgente para que aclare su posición. La próxima cita de la comisión negociadora está fijada para el 24 de septiembre.