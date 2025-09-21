Día mundial del Alzhéimer: familias y cuidadores asumen desde el "olvido" el coste oculto de esta enfermedad

El peso, emocional y económico, sobre su espalda. Hace años que Javier Carrasco cuida y atiende a su madre septuagenaria, enferma de alzhéimer. «Hay sensación de soledad», dice. Con sus palabras pone voz a un sentimiento compartido por una gran parte de los cuidadores, que según apunta un estudio de la Fundación Pasqual Maragall son los grandes «olvidados» de esta enfermedad que en Aragón, según datos de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer (Afedaz), afecta a cerca de 21.000 personas. Y este domingo, en su Día Mundial, Carrasco expresa: «No es fácil. No se puede explicar si no lo vives. El cansancio mental es brutal».

Porque hay dos pesos que se suman a una misma mochila y que cargan a los cuidadores: el económico y el emocional. Según apunta el citado informe, ocho de cada diez familias asume el coste y el cuidado del enfermo. En concreto, el 86% del gasto es asumido por las mismas, y solo un 8% corresponde al gasto sanitario, según el citado estudio.

Por eso, Carrasco denuncia que las ayudas son escasas y que los servicios públicos brillan por su ausencia en la comunidad. «Mi madre tiene un grado II de dependencia. Ahora mismo recibe una prestación económica de 150 euros, el mínimo, que está vinculada al servicio de día de Afedaz al que acude. Es privado porque no hay nada público para cuidar a los enfermos de alzhéimer. El coste es de 700 euros», evidencia.

Subraya que su madre es una persona que «requiere cuidados las 24 horas». «Eso significa que alguien tiene que estar pendiente de ella de forma constante», incide. Por eso, el servicio de día es solo una parte pequeña de otros muchos retos que debe abordar a diario. «Alguien tiene que llevarla allí a las 10.00 horas y recogerla a las 16.00 horas. Yo, que por suerte tengo cierta flexibilidad horaria en el trabajo, puedo llevarla, pero hay mucho mas», dice.

El aragonés sostiene que, por el grado de dependencia que tiene su madre, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) le concede un máximo de 20 horas de Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y con un copago. «Por 20 horas al mes tengo que pagar 200 euros», denuncia.

Carrasco asegura que no es suficiente y lo ejemplifica con su realidad: «Tres tardes a la semana tengo que organizarme para ir yo a buscar a mi madre, porque con ese cómputo de 20 horas no me da para que alguien vaya a por ella. Me las tengo que ver y desear», afirma. El aragonés recuerda que su madre requiere cuidados las 24 horas del día. «Eso significa que alguien tiene que estar pendiente de ella de forma constante», dice.

Por eso, madre e hijo viven juntos, lo que implica que Carrasco esté «constantemente en estado de alarma y descubriendo dónde están los posibles peligros». «A medida que avanza la enfermedad tienes que ir poniendo barreras en casa, porque ella puede encender la vitro cerámica y olvidarse de que lo ha hecho, poner en el microondas vajilla que no se puede poner...», cita entre otros ejemplos. Él tiene ahora en su cocina «todo bloqueado», para evitar posibles riesgos. «Es un estrés mental brutal», afirma.

También es «peliagudo» el aseo. «Si le dices a una persona cuándo se tiene que duchar, se siente agredida. Mi madre te responde que ya lo hará cuando ella quiera, y al final lo más efectivo acaba siendo que lo haga una tercera persona», comparte. El tema de la vestimenta es «una cuestión de tiempos», dice. «Una persona se planifica para despertarse, asearse, vestirse y marcharse al trabajo en un tiempo acotado. Una persona con alzhéimer pierde esa habilidad. Por eso, con mi madre podemos estar tiempo y tiempo sacando y poniendo ropa», explica Carrasco.

En su caso, minoritario según el informe de la Fundación Pasqual Maragall, que apunta que son mayoría las mujeres cuidadoras (76%), es en él en quien recae la tarea de atender a su madre. Y así ha sido casi desde el inicio, pues es el herrmano que vive en Zaragoza y el que dirigió la búsqueda de recursos y las solicitudes de dependencia y discapacidad que tantas trabas le han supuesto.

«No es fácil», reconoce Carrasco. «Yo tengo mi vida e intento mantener un ritmo, porque sino sería un infierno, pero todo gira en torno a la persona con alzhéimer. Es una enfermedad que evoluciona, y evoluciona a peor», afirma.