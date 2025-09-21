Dimas Gimeno, ex de El Corte Inglés, y Félix Tena, fundador de Imaginarium, protagonistas del IV Congreso Aragonés de Comercio

El IV Congreso Aragonés de Comercio e Innovación, que se celebrará el 30 de octubre en el Auditorio de CaixaForum, contará con la participación de Dimas Gimeno, fundador de Wow Concept y Kapita y expresidente de El Corte Inglés, y Félix Tena, empresario aragonés de referencia y fundador de la desaparecida Imaginarium. Bajo el lema Humanización comercial: evolución al servicio de las personas, el evento será inaugurado por la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, y clausurado por el presidente, Jorge Azcón.

La directora general de Comercio del Ejecutivo autonómico, Carmen Herrarte, destaca la relevancia de contar con estos ponentes: “Para los comerciantes aragoneses, escuchar a estos empresarios con vocación de detallistas será inspirador. Han superado múltiples retos y mantienen intacta su energía e ilusión”, afrima.

Los BID, a debate

Durante la jornada, uno de los asuntos a tratar serán las Áreas de Promoción de Iniciativas Económicas (BID en inglés). Alvaro Costela, director de comunicación y márketing del centro comercial Liverpool One y que trabajó durante una década para la organización que gestiona los BID de Liverpool, explicará su experiencia con estas figuras, cuya ley está en trámite en las Cortes de Aragón para su implantación en la comunidad.

Los BID también serán objeto de debate en una mesa redonda en la que escucharemos la visión de Alejandro Aznar, de Zaragoza Esencial, y Rodolfo Pangua, gerente del Centro Comercial Abierto de Teruel. Ambos estarán acompañados por los empresarios Oriol Cesena y Óscar Gracia con una amplia experiencia en esta figura comercial.

Por su parte, María Jesús Gimeno, gerente de Turismo de Aragón, presentará los resultados de un proyecto de sensorización que combina datos de turismo y compras para optimizar la experiencia comercial en la región. El congreso se posiciona como un espacio clave para reflexionar sobre el futuro del comercio, apostando por la innovación y la humanización al servicio de las personas.