Enguita SL, soluciones seguras y sostenibles para el transporte de mercancías

Comenzó siendo, en los años 50, una empresa dedicada a la carpintería de madera para el sector de la carrocería de camión. Más de 70 años después, la oferta de Enguita es mucho más diversa, gracias a su aportación al sector industrial, la construcción y el transporte, con la personalización de embalajes como elemento diferenciador.

Embalajes de cartón, de madera y derivados, palets, tableros o materiales de construcción forman parte de su actividad con un resultado excelente. Además, desarrollan y producen otros embalajes más complejos y seguros, que ellos mismos denominan “especiales”. Caracterizados por ser de gran tamaño, se emplean para transportar equipos de amplias dimensiones y peso, incorporando herrajes y estructuras metálicas cuando se precisa.

La empresa ofrece, además, dos servicios fundamentales para garantizar la protección de la carga o del producto durante el transporte, con el objetivo de que la mercancía llegue en condiciones óptimas a su destino: el trincaje y el retractilado. Para este último, Enguita cuenta con una división especializada en este sistema.

Una empresa comprometida con el medio ambiente

“Diseñamos soluciones profesionales de embalaje que reducen los costes logísticos y respetan el impacto medioambiental”, señalan desde la empresa ubicada en el Polígono Malpica.

Porque la sostenibilidad y la responsabilidad social son unas de las principales preocupaciones de la compañía. Así lo ratifica el Sello RSA que ostenta la empresa desde hace años, el cual también reconoce su servicio posventa, que se encarga del seguimiento, consultas y posibles incidencias con sus productos.

La incorporación a su sistema de compras de los criterios medioambientales a través de las certificaciones PEFC para la madera, así como la inversión realizada en un sistema de trazabilidad total -desde la materia prima de sus proveedores hasta el producto final- también destacan como iniciativas sostenibles. Asimismo, Enguita lleva a cabo labores de investigación y desarrollo, buscando siempre la excelencia de sus productos.

El valor humano, fundamental

No obstante, aquello por lo que verdaderamente destaca Enguita es por sus valores fundamentales: la calidad, el servicio y la atención y satisfacción de sus clientes. En la compañía prima un ánimo constante de satisfacer las necesidades del mercado. Para lograrlo, disponen de “un equipo humano cualificado, capaz de idear, diseñar y fabricar los diferentes productos que ofrecemos”.

“A fin de ofrecer un producto de calidad, Enguita huye de los estándares y ofrece un producto personalizado, algo que solo se puede lograr gracias al alto grado de formación de su personal y a una constante búsqueda de las mejoras de las tecnologías”, señalan sus trabajadores.

Un puente grúa de 20 toneladas

En su apuesta por el crecimiento y la mejora continua, Enguita inauguró en 2022 unas nuevas instalaciones en el polígono industrial Malpica. La empresa aragonesa se trasladó a una nave de 3.800 metros cuadrados, ubicada estratégicamente junto a la autopista A-2, lo que le permite mejorar su accesibilidad al corredor Zaragoza-Barcelona y aumentar su capacidad de producción.

Entre las principales novedades de estas instalaciones destaca la incorporación de un puente grúa de 20 toneladas, que facilita la realización de embalajes de grandes dimensiones directamente en la nave, evitando desplazamientos a las sedes de los clientes. Esta infraestructura supone un avance significativo en la calidad del servicio, permitiendo una mayor eficiencia y sostenibilidad.

Además, la planta está equipada con tecnología de vanguardia: dispone de placas solares para autoconsumo, un sistema de aspiración que evita la emisión de partículas a la atmósfera y maquinaria de última generación, todo ello orientado a optimizar los procesos y reducir el impacto ambiental.

Más información

Embalajes Enguita SL

Polígono Malpica, Calle F, parcela 48

50.016 Zaragoza

Teléfono: 976 571 811

Correo: info@enguita.net

Web: www.enguita.net