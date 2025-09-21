A fondo | Olas de calor y movilidad que asfixia

Nuestras ciudades hierven. Justo esta semana la Aemet presentaba los datos de temperaturas registradas este verano, que ya ha quedado marcado como el más cálido de la serie histórica en España. Hemos padecido 33 días bajo tres olas de calor en la península, un récord inquietante: es el segundo verano con mayor número de jornadas extremas. En España se han notificado 3.644 muertes por calor, un 84,3% más que en los tres meses de verano de 2024.

Nadie en su sano juicio pensaría encender la calefacción de su casa en plena ola de calor, pero nuestras ciudades, tal y como las hemos construido, parecen empeñadas en ello. Calles interminables de asfalto y pavimento duro actúan como radiadores: absorben el calor durante el día y lo devuelven durante la noche, impidiendo que la ciudad respire. El fenómeno es conocido como isla de calor urbana y significa que una calle del centro puede estar cinco grados más caliente que un parque cercano o una ribera arbolada.

En Zaragoza la dimensión del problema se mide en los más de 30 millones de metros cuadrados de viales pavimentados (Plan de Movilidad Urbana Sostenible, 2019). Una inmensa plancha gris que multiplica los efectos del calor extremo. Pero esa es la consecuencia del problema. La causa son los miles de vehículos de combustión que la recorren cada día, emitiendo gases contaminantes que deterioran la calidad del aire y agravan la crisis climática que está detrás de estas olas de calor más intensas, largas y frecuentes.

En este escenario de emergencia climática, el transporte se ha convertido en el gran acelerador de las emisiones. Y es en las áreas metropolitanas, Zaragoza incluida, donde este problema se concentra con mayor crudeza. La práctica totalidad de la movilidad diaria en España ocurre dentro de la propia provincia o en torno a las grandes ciudades. Según el Observatorio del Transporte de España (OTLE), cerca del 97% de los desplazamientos son interprovincial.

Mirar de cerca cómo nos movemos revela una verdad incómoda: mientras los habitantes de las periferias urbanas y de los municipios metropolitanos mantienen una fuerte dependencia del vehículo privado en su movilidad cotidiana, los centros urbanos comienzan a transitar con mayor o menor fortuna y velocidad hacia conceptos más sostenibles. Queda todavía mucho por hacer, pero en estas áreas urbanas centrales, la expansión del transporte público, la promoción de la bici y los modos activos, y la restricción progresiva del tráfico motorizado están configurando nuevas condiciones de accesibilidad. En este contexto, contar con una oferta de transporte público eficiente y competitiva frente al automóvil no solo representa una opción funcional, sino que empieza a operar como un signo de privilegio urbano —una ventaja desigual en el acceso a oportunidades y derechos de movilidad.

Esta realidad persiste con claridad en Zaragoza cuando bajamos el foco a sus barrios y distritos. En Casablanca (hoy distrito Sur), Miralbueno o Santa Isabel, predomina el uso del vehículo privado y se camina poco: la cuota de desplazamientos peatonales es casi de la mitad de la media del área urbana. Lo más preocupante es que es precisamente ahí dónde crece la población más joven de la ciudad. Es decir, el futuro demográfico de Zaragoza se está asentando sobre un modelo de movilidad que ya sabemos insostenible. Y todo esto previo al crecimiento actual de Arcosur, del que todavía no disponemos de datos actualizados de sus hábitos de movilidad, pero cuya evidente falta de un transporte público competitivo amenaza con agravar aún más la dependencia del automóvil de los espacios metropolitanos.

Estos ejemplos podrían ser perfectamente equiparables a los crecimientos periféricos que han experimentado la mayoría de grandes ciudades españolas en las últimas tres décadas, con patrones casi idénticos. La clave es que el análisis preciso de los datos disponibles sirve para algo más que describir la situación: son una alerta. Una advertencia que debería guiar decisiones estratégicas a futuro.

Por ejemplo, resulta alarmante que con decenas de miles de millones de inversiones ligadas a nuevas actividades económicas ejecutándose o anunciadas por toda el área de Zaragoza, que aspira a superar con creces su población actual, todavía no exista una planificación clara sobre el papel que el transporte ferroviario de alta capacidad debe desempeñar en el espacio metropolitano y, por extensión, en la propia ciudad y su periferia. Más grave aún: hablamos de infraestructuras cuya ejecución se mide en décadas, y en la última ni se han producido inversiones mínimamente significativas ni se ha trazado una hoja de ruta clara. Ninguna ciudad o metrópoli de tamaño similar, e incluso menores, resuelve su movilidad sin sistemas de alta capacidad y altas prestaciones, como son los ferroviarios.

Por otro lado, aunque la absolutamente necesaria electrificación del parque automovilístico avanza lentamente, no es la receta mágica ni la solución única para alinear la movilidad con los objetivos climáticos. Lo que está en juego es la salud de las personas y del planeta, algo que exige frenar drásticamente la dependencia de los combustibles fósiles que alimentan el cambio climático.

La Semana Europea de la Movilidad, que concluimos de nuevo bajo un calor anómalo, debería servirnos para reflexionar, pero sobre todo para recordar que se necesita una ambición sin precedentes para transformar de manera real y acelerada la movilidad urbana y metropolitana en Zaragoza, en España y en Europa. Somos la primera generación que puede –y debe– situar plenamente la movilidad en el horizonte de las cero emisiones. La movilidad limpia debe llegar, además, a todas las personas, no podemos permitirnos que nadie se quede atrás. Cada año que retrasamos esta transformación profundiza las desigualdades, agrava la emergencia y reduce nuestro margen de maniobra.

Juan Ortiz Taboada, director general de Ecodes (Fundación Ecología y Desarrollo). Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

