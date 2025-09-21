El Ministerio para la Transición Ecológica desvelará este lunes la capacidad de energía que dará a Aragón

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dará a conocer hoy la capacidad energética que concederá a Aragón dentro de la nueva planificación de redes eléctricas con horizonte 2030. El secretario de Estado de Energía, Jon Groizard, y representantes de Red Eléctrica se reunirán en Madrid con la vicepresidenta y consejera de Economía del Gobierno autonómico, Mar Vaquero, para presentar el detalle de los proyectos de la comunidad que han sido incluidos en el borrador de esta hoja de ruta.

La cita ha levantado grandes expectativas debido a lo mucho que está en juego. Aragón reclama que un volumen de inversiones suficiente para poder ejecutar las infraestructuras de transporte eléctrico que precisa la comunidad autónoma para asegurar la conexión de los grandes proyectos empresariales que han recalado en este territorio, sobre todo, los centros de datos. Estas instalaciones son intensivas en el consumo de luz, por lo que se requieren un serie de infraestructuras energéticas para satisfacer su demanda. De lo contrario, alguno de las iniciativas anunciadas podían quedarse en barbecho.

La reunión con la DGA se produce dentro de la ronda de contactos que está llevando a cabo el ministerio que lidera Sara Aagesen con las comunidades autónomas, unos encuentros que ya se han mantenido País Vasco, Cataluña, Castilla-La Mancha, La Rioja y Navarra.

El Ejecutivo vasco, que fue el primero en reunirse con el ministerio de Transición Ecoloógica, ha expresado su satisfacción tras con la nueva planificación energética al asegurare un 80% de la potencia eléctrica solicitada para llevar a cabo proyectos industriales. También el Gobierno catalán está contento con la asignación, que le garantiza la conexión de una petroquímica de Tarragona y las desalinizadoras de Tordera y Foix. Navarra, sin embargo, ha elevado el tono y exige una mayor capacidad de electrificación.