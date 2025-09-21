Los móviles se saltan la normativa y vuelven a colarse en las aulas de Aragón

Aragón dijo adiós a los móviles en las aulas en enero de 2024. Entonces, el llamado Departamento de Educación, Ciencia y Universidades, liderado en aquel momento por Claudia Pérez Forniés, publicó una orden con la que se limitaba su uso durante la jornada escolar en los centros públicos no universitarios. Solo estaba permitido utilizarlos con fines pedagógicos, a excepción de alumnos que, por sus necesidades y de forma justificada, sí los requirieran. Desde entonces ha pasado más de un año y las familias quieren conocer cuál ha sido el resultado de esta medida que sigue en marcha y que es, mientras algunas califican de «laxa», desde el actual Departamento de Educación, Cultura y Deporte, dirigido por Tomasa Hernández, valoran de forma «positiva».

Según informaron a principios de 2024 desde el Departamento de Educación, la orden con la que se regulaba el uso de móviles en las aulas llegaba con el objetivo de atajar un problema que ya desde tiempo atrás afectaba al alumnado en la parte académica y en la personal. Y desde la consejería que dirige Hernández señalan que así ha sido. «Poco a poco está ayudando a mejorar la convivencia y a favorecer la interacción social entre los estudiantes», indican.

Sin embargo, desde el grupo Salud Digital, compuesto por padres y madres, consideran que la «laxitud» de la orden ha provocado que en muchos centros todavía se usen los móviles. Una valoración compartida por Fapar (Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón), que asegura que hay varios en los que esta no se aplica, en parte porque cada centro puede adaptarla con autonomía.

En concreto, la orden limita el uso de los aparatos digitales durante la jornada escolar, que comprende el periodo lectivo, el recreo y las actividades complementarias y/o extraescolares, en centros públicos no universitarios. También dicta que solo pueden emplearse si su utilización está contemplada de forma expresa dentro del Proyecto Educativo de Centro, en ocasiones concretas, con criterios pedagógicos y con fines didácticos justificados. De estas limitaciones están excluidos los alumnos y alumnas que, por circunstancias necesitaras y excepcionales, debidamente acreditadas, requieran utilizarlos.

Desde el grupo Salud Digital señalan que «esa letra pequeña» en la que se establece que el uso está permitido «siempre que sea con un objetivo pedagógico y como instrumento de aprendizaje» se contradice con la naturaleza de los dispositivos digitales, que consideran que «nunca podrán tener un uso educativo». «Esta falta de concreción está provocando que muchos niños lleguen a casa diciendo que necesitan un móvil porque se lo han dicho en el instituto», denuncian.

Fapar recuerda que ya en enero de 2024 mostró su desacuerdo con esta normativa al considerar que no respondía a la problemática real del uso de dispositivos en las aulas. Entre otras cuestiones, hicieron referencia a una «ambigüedad de su título y contenido».

Medidas correctoras: la retirada del móvil

Además de a su laxitud, la crítica de las familias también se dirige a las medidas correctoras que establece la orden. La principal es la retirada del móvil al estudiante que lo emplee durante la jornada escolar, fuera de las citadas excepciones. Tiene que hacerse una vez apagado el dispositivo y en presencia de, al menos, dos miembros del equipo directivo. Se mantiene bajo custodia del centro hasta que lo recojan los representantes legales.

Pero para Fapar, la orden se plantea «desde una óptica punitiva y no educativa» y las soluciones no pasan por la prohibición. La federación subraya que ellos sí abogan por una regulación de las pantallas en las aulas, pero basada en evidencias.

En julio de 2024, seis meses después de que se publicara la orden de móviles, se dieron a conocer los resultados de una encuesta del Consejo Escolar de Aragón de la que se desprendió que el 47,7% de los profesores considera que emplear los móviles en las aulas, siempre en un contexto lectivo y con objetivos pedagógicos, puede resultar beneficioso. El 45,5% no estaba nada de acuerdo con que se pudieran emplear en clase y el 4,5% se mostraba a favor de utilizarlos en todo momento.

Pero desde Salud Digital tienen claro que los riesgos están también en los juegos «educativos» como Kahoot, para los que se requiere el móvil. «No puede ser que la presión social venga en muchas ocasiones desde dentro de las aulas», remarcan.

Asimismo, recuerdan que la problemática va más allá de los móviles, ya que en algunos centros se ha integrado el uso de otros dispositivos «incluso como algo obligatorio». Por eso, el Departamento de Educación tiene preparado un proyecto de orden por el que se dictan instrucciones para el empleo «apropiado y proporcionado» de estos en los centros. El fin es que los proyectos educativos tengan un modelo que, aunque tenga base tecnológica, se desligue del modelo de enseñanza con dispositivos digitales y fomente los libros en papel y la escritura manual.

En concreto, establece 9 medidas con las que regula el tiempo de uso de los dispositivos según el nivel educativo. Estas medidas todavía no están en marcha, sino que se plantearán al Consejo Escolar de Aragón y desde este septiembre se comparten también con la comisión especial de estudio que se ha impulsado en las Cortes autonómicas. El objetivo es aplicarlas el próximo curso escolar.

Avanza el mundo digital y familias, docentes y la comunidad educativa en su conjunto trabaja, aun con discrepancias de opiniones, en una misma línea: abordar el reto de las pantallas en las aulas. Un trabajo de todos y para todos.