Parece Madeira pero está en Aragón: la espectacular cascada del Pirineo que te dejará sin palabras.

Aragón atesora multitud de paisajes que sorprenden por su belleza y encanto natural. La mejor forma de conocerlos es calzarse las botas y echarse a caminar, recorriendo alguna de las rutas senderistas que hay en la comunidad, muchas de las cuales conducen hasta rincones de ensueño que parecen sacados de una película. Algunos de ellos evocan destinos lejanos y éxoticos, como Maderia o Hawai, por su exhuberancia y majestuosidad. Uno de los ejemplos más impresionantes es la ruta que lleva hasta la Cascada del Cinca, considerada una de las más espectaculares del Pirineo.

Con unos 200 metros de altura, este salto de agua ofrece un espectáculo inolvidable. El recorrido hasta la cascada es sencillo y accesible, ideal para quienes buscan disfrutar de la naturaleza sin grandes exigencias. La ruta, de unos 7 kilómetros de longitud y 500 metros de desnivel, se puede recorrer en unas 3 horas dependiendo del ritmo y las pausas que realicemos. Este sendero te sumerge en un entorno de ensueño, rodeado de frondosos bosques y espectaculares vistas de las montañas.

El sendero se adentra en pleno corazón del Valle de Pineta, un paraje espectacular situado dentro del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, donde las montañas y el agua crean un paisaje de ensueño. El punto de salida se encuentra en el aparcamiento del valle, a unos 1.280 metros, desde donde ya se disfrutan impresionantes vistas.

El Valle de Pineta, en el corazón del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. / BIELSA TURISMO

El recorrido paso a paso

La ruta comienza en el puente que cruza el río Cinca, uno de los principales ríos de la zona, cuyas aguas cristalinas descienden desde las altas cumbres del Pirineo. Desde allí, el camino está perfectamente señalizado y asciende de forma progresiva, sin grandes desniveles, lo que lo convierte en una opción perfecta para realizar en familia, incluso con niños, ya que la dificultad es baja y no presenta tramos peligrosos.

A medida que avanzamos, el paisaje se vuelve cada vez más espectacular, rodeado de frondosos bosques de pinos y hayas, así como impresionantes vistas de las cumbres que rodean el valle. La recompensa llega al final del recorrido cuando el rugido del agua anuncia la presencia de la imponente Cascada del Cinca, también conocida como Churros de Marboré. Su caída vertical, desde casi 200 metros, crea un ambiente mágico, acompañado por la brisa fresca y el estruendo del agua. Un lugar perfecto para detenerse, descansar e incluso disfrutar de un picnic rodeados de naturaleza en estado puro.

Cascadas del Cinca bajo las laderas de Monte Perdido. / HUESCA LA MAGIA

Una experiencia más amplia

La ruta a las Cascadas del Cinca es una opción excelente para quienes buscan desconectar, respirar aire puro y maravillarse con la grandeza del Pirineo aragonés. Además, quienes deseen alargar la experiencia pueden completar el recorrido con un sendero circular que conduce hasta las cascadas de La Larri y La Grota, ampliando así la oportunidad de descubrir uno de los rincones más bonito del Valle de Pineta.