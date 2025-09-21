Este pequeño pueblo de la Sierra de Guara está considerado uno de los más bonitos de Aragón: "Su peculiar paisaje se ha formado a lo largo de millones de años"

El otoño es la época perfecta del año para lanzarse a hacer escapadas por Aragón, ya sea de fin de semana o aprovechando los pequeños puentes de este año. En familia, en pareja o, incluso, con la única compañía de uno mismo, el Pirineo oscense es uno de los destinos favoritos de los aragoneses. Temperaturas todavía agradables, así como una espectacular mezcla de colores ocres convierten sus paisajes en un entorno de cuento.

Rodellar es uno de los pueblos más bonitos de la Sierra de Guara, sobre el espectacular barranco de Mascún y el valle del río Alcanadre. Ubicado en el municipio de Bierge, Rodellar es un paraíso de sobra conocido por los amantes de la escalada pero un tesoro todavía por descubrir para muchos aragoneses. Su caserío se distribuye en torno a dos barrios: el de la iglesia y el de la Honguera, donde se pueden apreciar las hermosas construcciones, que datan del siglo XVIII. Arquitectura tradicional del Somontano que queda reflejada en las numerosas casas solariegas, fachadas adornadas con escudos heráldicos y portadas doveladas o bonitas cruces de término.

En lo más alto de del pueblo de Rodellar se yergue su imperecedera la iglesia parroquial de San Juan Bautista, del siglo XVII, que aprovechó parte de una fábrica románica anterior que queda reflejado en su torre. A poca distancia, colgada en lo alto de una pared rocosa y al borde de un gran acantilado, se encuentra la ermita de la Virgen del Castillo, con una excepcional vista de las agujas y farallones rocosos del barranco de Mascún.

Rodellar / Mariano Olivera - Turismo de Aragón

No muy lejos de Rodellar, sobre el río Alcanadre, se puede comprobar la resistencia al paso del tiempo del puente de Pedruel, de un solo ojo de y de estilo medieval, que sobrevive al paso de los siglos, solapándose con elegancia entre encinares y bosques de ribera. Los amantes del senderismo pueden disfrutar de múltiples rutas para realizar en sus alrededores entre la que destaca el Camino Natural del Somontano que une Radiquero con Las Almunias de Rodellar.

Si llegas a Las Almunias de Rodellar al caer la noche es casi obligatoria la visita a su Observatorio Astronómico al aire libre bajo uno de los cielos más oscuros y limpios del país. Cualquiera de los miradores estelares del observatorio permiten ver las estrellas sobre las imponentes siluetas de los picos y las aldeas de Guara.

Puente de Pedruel / Huesca la Magia

Los expertos en turismo astronómico Miguel Ángel Pugnaire y Miguel Gil , en su guía de viajes dedicada íntegramente al astroturismo, "65 Los cielos más bellos de España", recogen las mejores rutas de España para ver las estrellas. En la Sierra de Guara, Rodellar "reúne dos de las principales características para observar el cielo de la mejor forma: por una lado, su altura brinda una atmósfera limpia, con escasa humedad; por otro lado, la dispersión de sus pequeños pueblos contribuye a que la contaminación lumínica sea escasa"

El conocido como 'turismo de estrellas' es cada vez más popular y Rodellar, tal y como recogen los autores expertos en astroturismo es un destino que es mucho más que sus famosos barrancos y que ofrece al turista aventurero "infinitas posibilidades para disfrutar del viaje y complementar la observación del firmamento", aseguran en su guía.