Las tormentas hacen mella en las carreteras de Aragón: balsas de agua, cortes y desprendimientos

Las lluvias caídas en las últimas horas han causado numerosas incidencias y complican este domingo el tráfico en diferentes puntos de Aragón con balsas de agua, acumulación de barro, desprendimientos, cierres de carriles y cortes de vías.

En Zaragoza, la Dirección General de Tráfico llama a circular con precaución en la A-2, en el tramo de la Ronda Norte que discurre por el barrio de Movera a causa de la formación de una balsa de agua en el kilómetro 328 sentido Madrid y que ha llevado a cerrar el carril derecho.

Desde las 10.20 horas la acumulación de agua ha llevado al corte total de la A-2306 en Azuara (Zaragoza) entre los kilómetros 35,72 al 33 en ambos sentidos. Una incidencia que también ha obligado a cortar desde las 8.21 horas el puente de la carretera TE-V-1703 a la altura de Vinaceite (Teruel) entre los kilómetros 3,6 y 3,8 sentido creciente, según detalla la DGT. Además, el Gobierno de Aragón ha dado cuenta de diferentes incidencias que se han ido acumulando en las últimas horas a causa de las tormentas.

La más importante se ha producido en Fanlo (Huesca), donde una serie de desprendimientos han llevado a cerrar a la circulación la carretera HU-631 entre los kilómetros 5 y 13. Se trata de una zona muy turística todos los fines de semana debido a la belleza del Cañón de Añisclo.

Los desprendimientos de piedras y la acumulación de barro también condicionan el tráfico en las carreteras A-2615, A-1605 y A-138 y en las localidades de Estada, Laspaúles, Sarsamarcuello, Graus, Salinas de Bielsa y Arén, todas ellas en la provincia de Huesca, así como en la Cartuja Baja de Zaragoza.

Por último, la fuerza de una tormenta ha causado serios desperfectos en el Teatro de Santa Eulalia de Gállego (Huesca), el Corral de García. Allí el agua y el viento han derribado un muro y el agua y el barro han entrado en el patio de butacas.

Se mantiene la alerta

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene este domingo alertas por fuertes precipitaciones en la provincia de Huesca y en el Bajo Aragón de Teruel, donde se han registrado precipitaciones con acumulaciones de hasta 38,4 litros por metro cuadrado.

Según informa la Aemet en su página web, las precipitaciones más copiosas se han registrado en Huesca desde esta medianoche, con 38,4 litros en Benabarre, 37,4 en Biescas, 37 en Seira, 36,6 en Sopeira y 35,6 en Ainsa.

Este sábado las precipitaciones más fuertes se produjeron en Castellote (Teruel), con 22,6 litros en torno a las 20.00 horas, 13 en Zaragoza capital o 10 en Montalbán.

Este domingo la Aemet ha pasado a las 10.00 horas de naranja a amarilla la alerta por precipitaciones en el Pirineo y centro de Huesca, donde se esperan lluvias y tormentas de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora hasta las 18.00 horas. En el Pirineo no se descartan intensidades localmente muy fuertes y acumulaciones hasta 60 litros en doce horas.

Con ese mismo nivel de aviso se prevén hasta 15 litros en el sur de la provincia de Huesca y en el Bajo Aragón, si bien la alerta en esta última zona se extenderá toda la jornada y podrían registrarse acumulaciones en pocas horas de hasta 40 litros.