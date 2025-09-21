La última semana del verano deja 14 rescates en el Pirineo

El verano ha concluido oficialmente y la última semana de la estación estival ha dejado un balance de 14 rescates en el Pirineo oscense, poniendo fin a una temporada que dará paso ahora, con la llegada del frío, a más intervenciones aunque con distintas características. En total, 23 personas han sido rescatadas desde el pasado lunes por los efectivos de los Grupos de Rescate Especial de Intervención en Montaña de la Guardia Civil. En la mayoría de los casos, se trató de intervenciones por emergencias de carácter leve, aunque también las ha habido más complejas.

El miércoles, por ejemplo, el helicóptero del GREIM tuvo que acudir al rescate de cuatro montañeros en el glaciar del Aneto. Dos de ellos se habían precipitado por el río de hielo, sufriendo laceraciones en todo el cuerpo. Y este mismo domingo, los agentes tuvieron que asistir a una persona en el pico Perdiguero del Parque Natural Posets-Maladeta (Benasque) que sufrió una caída que le provocó un traumatismo craneal, una luxación en el hombro, la rotura de un dedo y un esguince en el tobillo. El señor, de 58 años, fue trasladado al hospital de Barbastro.

Llama la atención que, de los 23 montañeros y senderistas rescatados, ninguno era aragonés, lo que da cuenta de que las montañas altoraragonesas son muy frecuentadas por turistas de fuera de la comunidad y del país.