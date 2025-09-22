Abre en Zaragoza un "espacio de respiro" para acompañantes de pacientes con cáncer: "Es menos frío y hostil que un hospital"

Las esperas son largas, muy largas. Y son duras. Habla sobre los tratamientos a personas con cáncer Fabricio González, coordinador de voluntariado en el hospital Miguel Servet de Zaragoza, que hace de intermediario entre los pacientes y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Uno de ellos es, desde este lunes, el 'Espacio Amigo', un nuevo "lugar de respiro" para los acompañantes de enfermos oncológicos de la capital aragonesa que, de la mano de la citada entidad, ha abierto en el hotel Ilunión Romareda, situado en la calle Asín y Palacios.

"El proceso oncológico es duro, y el hospital es un sitio hostil. Nadie va allí porque quiere, siempre se va porque alguien está mal", ha señalado González. Por eso, el coordinador de voluntariado del Servet celebra la apertura de este espacio en el hotel Ilunión, a 550 metros del hospital Miguel Servet y 770 metros del Clínico, al que pueden acudir acompañantes de pacientes de todos los hospitales públicos de la comunidad a cualquier hora del día. No se realizará ningún control de quién acude o desde qué centro lo hace.

Según los datos ofrecidos por la AECC, en 2024 se detectaron 8.602 casos de cáncer en Aragón, y aunque no todos ellos requieren terapias con acompañante, sí suponen una involucración emocional que no siempre es fácil de asumir, como ha expresado José María Arnal, presidente de la AECC en Zaragoza.

Y todo ello pone de relieve la importancia de cuidar a los cuidadores. "En un proceso oncológico es necesario atender a todos los involucrados, pacientes y acompañantes", ha sostenido González, que lo ha ejemplificado: "La familia no puede estar dentro de la zona de tratamiento, y son horas en las que está fuera con el móvil". Lo que tratamos todos nosotros es apoyar de una manera decidida y concreta a esas personas que están sufriendo una enfermedad tan importante como el cáncer".

Según ha explicado el director del hotel Ilunión José Antonio Palau, este nuevo espacio comprende todo el hall y también la nueva cafetería que abrirá este martes. Además, el personal del centro recibirá formación sobre los recursos gratuitos y universales con los que cuenta la comunidad y también se les dará las herramientas de comunicación necesarias para en caso de que un acompañante tenga dudas, puedan atenderle de la mejor forma posible.

El 'Espacio Amigo' que ha abierto en el hotel Ilunión Romareda de Zaragoza. / Juan Antonio Pérez Vela. Asociación Española Contra el Cáncer

También los coordinadores de voluntariado de la AECC realizarán visitas periódicas a este "lugar de respiro" que ven tan importante y en el que también podrán encontrarse distintos acompañantes. "Estar con personas que están en tu misma situación también puede ayudar. Dentro de los hospitales se dan conversaciones en las salas de espera, igual que en las de tratamiento se dan entre pacientes, pero en ellos suele haber mucha gente y es difícil sentirse a gusto y poder hablar", ha apuntado González, que ha agregado: "Todos sabemos lo que es estar dentro de un hospital. Como acompañante, relcamas un sitio que no sea tan frío, tan ruidoso, tan cargado".

Y es por eso, por los acompañantes y por los enfermos, por lo que ha nacido este 'Espacio Amigo'. "Ojalá encuentren aquí la serenidad para seguir, la confianza para sostenerse mutuamente y la certeza de que la vida, incluso en medio de la lucha, sigue regalando instantes de belleza", ha deseado la directora de Atención Hospitalaria del Salud, Sara Guillén, a acompañantes y familiares.