La Justicia investiga al exrector de la Universidad de Zaragoza por presunta prevaricación administrativa

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza ha admitido a trámite la querella criminal presentada por el antiguo director del Servicio Jurídico del campus público, Francisco Palomar, contra el anterior rector de la institución, José Antonio Mayoral, y tres miembros que formaban parte de su equipo de gobierno: el exgerente, Alberto Gil, y dos catedráticos que ejercían de secretarios generales, María Ángeles Rueda y Juan García Blasco. En ella denuncia varias actuaciones que considera que podrían constituir delitos de malversación, tráfico de influencias y pertenencia a grupo criminal.

El querellante advirtió al entonces máximo dirigente de la Universidad de Zaragoza de las consecuencias penales que podrían derivarse de ciertas actuaciones que estaba llevando a cabo, según adelantó Heraldo y ha podido confirmar este diario. Sin embargo, y a pesar de haber recibido informes negativos del Servicio Jurídico y de la Abogacía del Estado, las medidas salieron adelante. Así, el Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza ha abierto una investigación penal por presunta prevaricación administrativa.

El abogado que ha presentado la querella, Javier Bellot, ha informado a este diario que, por ahora, la jueza ha solicitado documentación tanto a la Universidad de Zaragoza como a la Abogacía del Estado. Por el momento, no ha citado a declarar a ninguno de los cuatro querellados.

La misma fuente ha explicado que los hechos que se investigan son tres. En primer lugar, ha indicado que el exdirector jurídico de la Universidad de Zaragoza considera "viciado en origen" un proceso de promoción interna en la escala de técnicos de gestión que comenzó a finales de 2020.

Según ha confirmado, la convocatoria fue llevada ante los tribunales y se dictó la suspensión cautelar de la misma, pero el exrector creó una lista de espera por la que pudieron acceder a puestos laborales del Grupo A funcionarios que no se ajustaban a los criterios demandados, y denuncian que ello supondría un complemento en sus nóminas que tendría como consecuencia un gasto extra para la Universidad de Zaragoza de, calculan, 160.000 euros.

En segundo lugar, en la querella se denuncia que, bajo el concepto "premios de jubilación", se pagaron indemnizaciones a funcionarios de la Universidad de Zaragoza que se retiraban de su puesto. Tanto el Servicio Jurídico como la Abogacía del Estado emitieron informes en contra de estos pagos al considerar que podían ser delitos de prevaricación administrativa y de malversación con una consecuente pérdida de cerca de un 1,5 millones de euros para la institución académica.

Como último punto denuncia un pago fuera de plazo de las cuotas de la Seguridad Social de las nóminas de diciembre de 2020 por el que se habrían perdido cerca de 340.000 euros.

Comunicado del actual equipo de gobierno

Desde el actual equipo de gobierno de la universidad pública aragonesa, dirigido por la rectora Rosa Bolea, han enviado un comunicado institucional tras reunirse este lunes para tratar, entre otras cuestiones, la querella presentada por el antiguo director jurídico de la institución. Desde la Universidad de Zaragoza han señalado que todavía es un "momento prematuro" para emitir valoraciones y han recordado la importancia de "preservar la independencia judicial" y de respetar el derecho a la presunción de inocencia.

Asimismo, han mostrado su "máximo respeto" hacia la labor de los tribunales y al desarrollo del procedimiento judicial en curso.