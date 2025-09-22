Los auditores aragoneses premian a la Cámara de Zaragoza por su transparencia

La agrupación territorial de Aragón del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) ha otorgado su VIII Premio Transparencia a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza por su “firme compromiso con la transparencia, la accesibilidad a la información y la creación de canales de buenas prácticas”. El galardón, uno de los más prestigiosos en su ámbito, reconoce a las organizaciones que promueven la confianza y la rendición de cuentas, pilares esenciales para el desarrollo económico y social.

El acto de entrega, celebrado el pasado jueves en el Aula Magna del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, contó con la presencia de más de un centenar de asistentes, incluyendo profesionales de la auditoría, representantes del ámbito empresarial, financiero, político y académico.

El jurado acordó por unanimidad otorgar el galardón a esta entidad “por su firme compromiso con la transparencia, la accesibilidad a la información y la creación de canales de buenas prácticas”.

Generar confianza

La presidenta de la Agrupación, Lidia Sierra, entregó el premio al presidente de la Cámara, Jorge Villarroya, acompañada por Víctor Alió, presidente del ICJCE, y Santiago Durán, presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

Sierra destacó la importancia de la transparencia para generar confianza en la sociedad, mientras que Alió subrayó el papel de la auditoría como actividad de interés público que fortalece la competitividad empresarial.

Por su parte, Durán resaltó que la transparencia permite un control efectivo de las organizaciones, beneficiando a toda la sociedad.

Jorge Villarroya expresó su gratitud por el reconocimiento, destacando medidas como el Portal de Transparencia, el Perfil del Contratante, el Código de Buenas Prácticas, el Programa de Cumplimiento Normativo y el Canal Ético, que reflejan la cultura de transparencia de la Cámara. “Este premio nos anima a seguir consolidando un modelo abierto, participativo y responsable”, afirmó.

Un galardón único en España

El Premio Transparencia, único en España, cuenta con el respaldo de la Cámara de Cuentas de Aragón, el Consejo Económico y Social de Aragón (CESA) y la cátedra de Auditoría de la Universidad de Zaragoza. En ediciones anteriores, ha distinguido a entidades como Ibercaja, Atades, Hiberus, CARTV y la Universidad de Zaragoza. Tras la ceremonia, Nacho Cardero, director de El Confidencial, ofreció la conferencia “El ruido y la furia, los días salvajes del periodismo”.

La agrupación territorial de Aragón del ICJCE, con sede en Zaragoza, representa a 240 profesionales y 35 firmas de auditoría, promoviendo la calidad, la ética y la formación en el sector.