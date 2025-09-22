Azcón pide al ministerio que "cumpla" con Aragón en el reparto de la energía: "Cataluña ha visto colmadas el 80% de sus aspiraciones"

Prudencia, pero siendo exigentes. Con estas dos premisas viaja este lunes la vicepresidenta y consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, a Madrid, a la trascendental reunión que hay programada con la ministra Sara Aagesen en el Miteco. De ella saldrá la comunidad con una expectativa sobre los proyectos que podrá poner en marcha en función de los gigavatios que el Ejecutivo central decida destinar a tal fin.

Por el momento, los primeros cantos que han llegado desde el ministerio no convencen a los dirigentes aragoneses. El presidente, Jorge Azcón, así lo ha resaltado en sus últimas comparecencias y así lo ha reiterado este lunes, aunque en cualquier caso ha llamado a "ser prudentes", tan solo unas horas antes del cónclave. "Queremos ser optimistas, hay comunidades que se han ido de esa reunión sabiendo cuántos proyectos pueden poner en marcha. Cataluña ha visto colmadas el 80% de sus aspiraciones", ha esgrimido Azcón, quien ha vuelto a criticar que "el 17% de la inversión vaya al País Vasco", un valor, dice, "muy superior a su producción".

Sea como fuere, el líder popular espera que "Aragón no sea menos". "Hemos hecho nuestro trabajo y somos una de las comunidades más prósperas. Esperamos que cumplan, porque lo contrario no tendría sentido", ha añadido. Con todo, Azcón ha recordado que "hace más de un año que se envió toda la documentación" y que la primera información, que hablaba de 3,9 gigavatios, sería "escasa". "Solo en Aragón, podríamos tramitar más proyectos que esa energía", ha concluido el presidente, que no se ha aventurado a traducir esa necesidad en cifras económicas porque "corresponde a Red Eléctrica".

En otro orden de cosas, Azcón ha confirmado la información adelantada por este diario sobre la llegada del contingente chino a la gigafactoría de Stellantis en Figueruelas. "Primero desembarcarán los ingenieros y después los trabajadores, pero para eso hace falta que la empresa (CATL) gestione los visados con el ministerio y, hasta donde yo sé, eso no se ha iniciado", ha dicho al respecto. Mientras, el presidente también ha señalado que espera que el debate de la comunidad, que se celebra el miércoles y el jueves, sirva para reflejar el "momento de prosperidad inédito" que vive Aragón.