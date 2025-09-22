CATL quiere iniciar el desembarco de trabajadores chinos en Aragón en la primera quincena de octubre

Algo está pasando en los planes de la multinacional CATL y de Stellantis que, por el motivo que sea, ya no es tal la urgencia mostrada antes del verano para cerrar todos los trámites administrativos necesarios que permitían iniciar el desembarco de los cerca de 2.000 trabajadores chinos que pondrán en marcha la gigafactoria de baterías en Figueruelas. Los alojamientos para el primer contigente, que preveían enviar ya en septiembre, no los tienen confirmados y sigue la búsqueda en Zaragoza y los municipios del entorno de la planta, pero la prioridad ahora es obtener los papeles para que pueda hacerse realidad en el plazo que ellos mismos ya han manifestado a la Administración.

Esta tramitación no se lleva con las autoridades aragonesas, se está gestionando directamente en Madrid, con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones , que tiene el asunto en manos de la llamada Unidad de Grandes Empresas, que es la que gestiona el papeleo para que todas las personas que lleguen a Figueruelas lo hagan con la documentación en regla sin pasar por la ventanilla de Extranjería en Aragón. Pero esta documentación necesaria, que es la misma que se le pediría a cualquier inmigrante que solicite regularizar la situación, no está llegando por parte de la multinacional.

No obstante, el objetivo ya manifestado semanas atrás por los interlocutores de CATL es que el desembarco se inicie en la primera o segunda semana de octubre, según ha podido saber este diario, de manera que antes de un mes debería tener resuelta esta tramitación con el ministerio. Aunque en el camino ha habido algún intento fallido por hacer esta regularización de otra manera, con una especie de declaración responsable previa por parte de la multinacional para ir solventando estos permisos con este personal ya trabajando en Figueruelas. A esta propuesta la respuesta del ministerio fue que no era posible esa opción, la gestión y legalización de sus empleados debía hacerse previamente.

Mientras, no ha habido ninguna notificación, ni al ministerio ni al Gobierno de Aragón, ni por parte de CATL ni de Stellantis, de cuántos trabajadores chinos conformarán ese primer contingente de personal. Su tramitación se hará por lotes, cada uno de ellos con entre 10 y 25 personas, de manera que dependerá del número de lotes que se presenten en esta Unidad de Grandes Empresas para saber cuántos empleados aterrizan finalmente en octubre. Y también cuántos lo harán en los meses siguientes, hasta completar la totalidad que plantearon que llegarían, más de 2.000.

Tampoco ha habido novedades en cuanto a la propuesta de alojamiento que tienen encima de la mesa por parte de la administración autonómica, que de la mano de los ayuntamientos de Figueruelas, Pedrola y alguno más del entorno, ya les han procurado la búsqueda de suelos que dieran solución a la construcción de alojamientos temporales que poder utilizar para cuando el grueso del contingente chino ya esté en territorio aragonés. Un planteamiento que mientras no obtenga respuesta por parte de Stellantis y CATL seguirá en el limbo y sin mover ningún papel para la tramitación pertinente que también es necesaria, además de la fabricación y construcción en esos terrenos escogidos.

En el fondo, lo que está ocurriendo es bastante desconcertante para todas las partes implicadas en el Gobierno central y autonómico, porque lo cierto es que, según aseguran las fuentes consultadas por este diario, "todavía están en plazo" para cumplir con su propio margen marcado en su planteamiento inicial, pero todos están empezando a tener "prisa" por iniciar de verdad la tramitación. Si es que sus planes se mantienen inalterables y siguen teniendo la urgencia de hace pocos meses, cuando se inició el rastreo de soluciones para sus alojamientos.

Al final, la gestión de un desembarco de estas características no es inédito ni en España ni en Aragón, alguna empresa del sector agroalimentario ya realizó una gestión similar para traer trabajadores de otro país, esta de Sudamérica, y habitualmente se realiza una tramitación similar para contrataciones que se realizan asociadas a la recogida de la fruta en algunos puntos de la comunidad.

Solo falta el impulso definitivo de CATL y que empiece a llegar la documentación requerida a las oficinas de esta unidad específica del ministerio para que todo se acelere y formalice en cuestión de días. Si no hay imprevistos y todo está en regla. Y es que hay diferencias, culturales e idiomáticas sobre todo, que todavía pueden generar problemas para legalizar este desembarco en Figueruelas.