Los ecologistas convocan la primera gran manifestación contra los centros de datos en Aragón

Las calles de Zaragoza vivirán el próximo sábado la que se antoja como la primera gran manifestación en la comunidad aragonesa contra los centros de datos. O, al menos, la que mayor impacto va a tener, a raíz de una serie de proyectos que han llegado en cascada a Aragón en los dos últimos años y que, hasta ahora, han tenido una contestación social anecdótica.

Como antesala, el pasado sábado ya hubo una mesa redonda en el Centro de Historias para abordar la problemática, en el marco de la campaña No es sequía, es saqueo. En ella participaron ponentes de diferentes colectivos que llevan tiempo luchando contra los macrocentros de datos, como Tu Nube Seca mi Río o Ecologistas en Acción, además de la participación de Enol Nieto Jiménez, activista contra los centros de datos en Uruguay.

"En esta mesa redonda se abordaron las consecuencias de estos macrocentros de datos para las comunidades que los acogen, los mitos acerca de sus ventajas (como los puestos de empleo que crean) y de qué manera podemos organizarnos para frenarlos, a través de la acción tanto colectiva como individual", explican los colectivos en una nota de prensa, en la que explican que la protesta de este sábado partirá desde la plaza de la Memoria Histórica de Torrero, a las 11.00 horas, y llegará a las 11.30 a la glorieta Sasera.

Según los convocantes, estos macrocentros "buscan activamente zonas de sacrificio como Aragón, zonas en las que no hay resistencia ciudadana y donde las autoridades les dan alfombra roja y les invitan a pagar menos impuestos a través de herramientas administrativas como el PIGA", con consecuencias que van desde las afecciones a la naturaleza hasta el encarecimiento del precio de la energía.

Por todo esto, se insistió en la "importancia de que existan movimientos ciudadanos en contra de estos centros de datos". El caso más reivindicado fue el de Uruguay, donde "los movimientos ambientalistas y sindicales consiguieron frenar, al menos parcialmente, la llegada del primer centro de datos en el territorio, aferrándose principalmente al consumo de agua que iban a hacer, en un país donde el derecho humano al agua está recogido en la constitución desde 2004".