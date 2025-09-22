Fapar denuncia el cierre de 39 aulas de 3 años en colegios públicos de Zaragoza

Cierre de aulas. Desde Fapar (Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón) han denunciado el cierre de 39 aulas de 3 años en colegios públicos de Zaragoza, y han deslizado que podrían ser "incluso más" porque hay algunas que están "congeladas" y que no están reconocidas como clausuradas. Según han detallado, fueron 16 vías las que Educación no abrió en abril, antes del proceso de escolarización, a las que este septiembre se han sumado otras 23. Los datos difieren de los ofrecidos por la consejera de Educación de la DGA, Tomasa Hernández, que ha concretado que, por ahora, son 24 menos que el curso pasado por una "falta de demanda" a raíz del descenso de la natalidad.

Si se atiende a los datos de este nuevo curso, Fapar apunta a 15 cierres más que el Departamento de Educación, todos ellos en la escuela pública. Con todo, Hernández ha señalado que las 24 a las que ellas se refieren podrán ser más ya que hasta el 19 de septiembre no se cierra el plazo de alegaciones en la concertada y, por tanto, todavía no tienen esas cifras registradas. Con todo, ha deslizado que hay varias que "seguramente se cerrarán".

Pero las diferencias en las cifras se dan también en cursos previos. Los datos compartidos por Fapar, que señalan que han podido acceder a ellos por ser integrantes de la Comisión de Garantías de escolarización de Zaragoza, apuntan a un incremento de cierres de aulas de 3 años en los centros públicos. Así, detallan que en el 2021-2022, cuando el número de alumnado de 1º de Infantil se redujo en 500 niños, Educación cerró 23 vías públicas y 3 concertadas. El siguiente año lectivo, con 60 pequeños menos, fueron 18 y 1 respectivamente.

Sin embargo, en los tres siguientes cursos, desde el 2023-2024 hasta el que acaba de comenzar, desde Fapar señalan que se han cerrado 23, 28 y 39 respectivamente, todas ellas en colegios públicos. "Somos conscientes del contexto de bajada demográfica en el que vivimos, pero este no justifica el número de cierresque se están produciendo y mucho menos que estos se ejecuten exclusivamente en la escuela pública", han denunciado.

Los datos difieren de los compartidos por la consejera de Educación, Tomasa Hernández, que ha concretado que en el curso 2021-2022 cerraron 34 aulas de 3 años en centros públicos y 2 en colegios concertados, es decir, 12 más que las indicadas por Fapar; y al año siguiente 33 en los de titularidad pública y 1 en la concertada, lo que son 15 más, todas en centros públicos. La consejera ha recordado que en aquel entonces lideraba el PSOE en la comunidad.

Hernández ha añadido, tras especificar que también entonces el proceso de escolarización corrió a cargo del Gobierno socialista, que en el curso 2023-2024 cerraron 21 aulas de 3 años en la pública y 4 en la concertada. Fapar apunta a 7 más, y denuncia que estos cierres "se ciñen exclusivamente a centros públicos y no porque no haya aulas vacías en septiembre en centros concertados". Ya en abril, antes del proceso de escolarización, Fapar alertó de un posible cierre de aulas, que entonces cifró en 20.

Asimismo, la consejera de Educación ha hecho hincapié a que esa disminución del número de clases de 3 años llega por una "tendencia" de descenso de la demanda y ha matizado que "no es que se cierren". Según ha explicado Hernández, para que un aula de un centro público no vuelva a abrirse debe permanecer 4 años sin demanda, mientras que en uno concertado el plazo es de 2 años. Pasado ese tiempo, cambiaría la estructura del centro y disminuiría su cifra de vías de forma oficial.

Problemas con la escolarización

Además del cierre de aulas, Fapar ha denunciado "los problemas en la escolarización fuera de plazo derivados de la normativa de zona única que no permite el cambio si la distancia entre ambos centros no supera los 4 kilómetros". Según han apuntado, ello "aboca a las familias a gastos inasumibles en transporte, a absentismo escolar, a problemas de conciliación", entre otros, con especial repercusión en el alumnado vulnerable. "La educación es un derecho fundamental que las administraciones deben garantizar a todo el alumnado", han subrayado.