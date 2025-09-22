Fundas anti-móvil y predicar con el ejemplo: así regulan los centros de Aragón el uso de los teléfonos en las aulas

Estaban preocupados. Actuaron. Y fueron pioneros. Este es ya el tercer curso que el IES Reyes Católicos de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) es un centro libre de teléfonos, un logro alcanzado de forma democrática al que llegaron después de un fallido intento de regular su uso y antes de la orden del Departamento de Educación de 2024 por la que se limitaba el uso de los mismos durante la jornada escolar, con algunas excepciones. «Hicimos una votación a principios de octubre de 2023 y alrededor de un 65% de las familias dijo que querían que fuera un instituto sin móviles. También aprobaron que, cuando se hiciera un uso indebido de este, el alumno tendría un día de expulsión», cuenta Irene Villa, jefa de estudios del centro. El resultado ha sido exitoso. «Hemos sido los primeros sorprendidos», reconoce.

Villa explica que el claustro hacía «años» que había detectado que el uso de las tecnologías repercutía de forma negativa tanto en la concentración como en la atención del alumnado. En aquel momento, la regulación que tenían era que, si un alumno empleaba el teléfono en clase, se le confiscaba y, para volver a tenerlo, la familia debía acudir a recoger el móvil. «Si lo requisábamos a las 10.00 horas, a las 10.01 horas ya estaba la familia para recogerlo. Había una dependencia muy seria. Era inmediato», recuerda.

«Como profesores veíamos la necesidad de hacer algo», cuenta Villa. Y el equipo directivo se puso manos a la obra. «Sabíamos que si hacíamos algo de forma unilateral teníamos la batalla perdida. Por eso, decidimos involucrar a las familias, porque tenía que ser cosa de todos», indica. El primer paso fue la sensibilización. «Empezamos a hacer charlas con las familias y alumnos para explicar por qué queríamos votar la prohibición de los móviles», relata.

Hecho este trabajo, llevaron a cabo una votación, la clave que marca la diferencia con otros centros de Aragón en los que no se ha elegido de forma democrática. Se aceptó la medida un 18 de octubre de 2023 y al día siguiente ya no había móviles en las aulas. «Fue automático», dice Villa, que añade: «Se asumió porque la gente entendió que esto no era un rollo del director». Por eso, también decidieron liberarse ellos, profesores y equipo directivo, de los móviles para predicar con el ejemplo. «Nosotros lo usamos en la sala de profesores si lo necesitamos, ya está», cuenta.

La jefa de estudios hace una valoración positiva de la medida, pues, salvo en algún caso puntual, todo el mundo cumple con la normativa. «Evidentemente, muchos traen el móvil porque nadie sale de casa sin él, o padres que si su hijo utiliza la ruta escolar lo puedan localizar, y en eso no hay problema, pero en el instituto es momento de desconexión de las pantallas», cuenta, y subraya: «Los móviles vienen, pero no se ven».

Algo parecido sucede desde este curso en el colegio privado Liceo Francés Molière de Zaragoza, que este septiembre ha puesto en marcha una medida para limitar el uso de los móviles en las aulas en todos los cursos: las bolsas de bloqueo. «Hemos propuesto a las familias que compren una funda anti-smartphone, que se adquiere como el resto del material escolar, solo para aquellos alumnos que quieren traer un móvil o un reloj inteligente», explican desde el equipo directivo. Su coste es de 22 euros.

La funda funciona con un imán de seguridad e inhibe la señal. De esta forma, aunque el dispositivo esté encendido dentro de esta funda, no se reciben las notificaciones. Hay dos desimantadores en las paredes del centro para que los alumnos puedan desbloquearlo al terminar la jornada. También algunos profesores cuentan con ellos para poder abrir las fundas, ya que su uso está permitido para casos concretos y siempre con fines pedagógicos.

Desde el Molière también intentan de predicar desde el ejemplo, por lo que el profesorado evita el uso de los móviles durante la jornada escolar. Eso sí, según explican, "de momento, las fundas anti-smartphone no son para los profesores".

Por ahora, la normativa ha sido bien recibida por las familias, a las que según indican desde el centro ya se les comunicó a finales del curso pasado, y por los alumnos. «Parece que lo han entendido, aunque igual cuando avance el curso buscan estrategias para burlar la medida», deslizan desde el centro. Hasta ahora, los alumnos tenían que tener el teléfono apagado durante la jornada escolar, pero desde el centro reconocen que era algo difícil de controlar.