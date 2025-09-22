El Gobierno castiga a Aragón en el reparto de la 'tarta' eléctrica al relegar a los centros de datos

La ampliación de la capacidad de electrificación propuesta por el Gobierno de España no convence al de Aragón, que considera que la comunidad sale castigada en el reparto. La nueva planificación energética con horizonte de 2030, diseñada por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), dejaría sin cabida a una parte importante de las grandes inversiones empresariales que han recalado en el territorio, sobre todo de las vinculadas a los centros de datos, que quedan relegadas en la asignación de potencia al no garantizarse la conexión a la docena de proyectos de este tipo que se han conocido hasta la fecha.

Así lo ha manifestado la vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero, tras la reunión mantenida este lunes en Madrid con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, dentro de la ronda de encuentros que el ministerio mantiene con las comunidades autónomas para dar a conocer los detalles de la planificación eléctrica para el próximo quinquenio, antes del inicio de la audiencia pública, en la que el conjunto de los agentes podrá alegar y realizar contribuciones.

"Ha sido una reunión decepcionante que no cumple ni muchísimo menos nuestras expectativas", ha afirmado la también consejera de Economía del Ejecutivo autonómico, quien ha lamentado que Aragón no reciba un "trato justo" en la asignación de capacidad eléctrica. La comunidad no logra, ha apuntado, un incremento significativo de potencia más allá de lo concedido en la anterior planificación (2021-2026) y las modificaciones puntuales introducidas en la misma en 2024, lo que "limita" su capacidad para impulsar nuevos proyectos.

Desde el ministerio niegan la mayor y aseguran que la comunidad sale bien parada en el reparto de la tarta eléctrica. "Aragón es un absoluto protagonista en este ejercicio de planificación", ha afirmado Groizard, quien ha destacado que las inversiones previstas van a permitir multiplicar hasta por siete la punta de demanda de electricidad que tiene actualmente la región, además de darse un impulso al proyecto de interconexión eléctrica con Francia a través del Pirineo oscense.

Respecto a los centros de datos, el secretario de Estado ha señalado que podrán conectarse hasta 6.000 megavatios (MW) en Aragón, lo que significa "una vez y media más" la capacidad energética planteada por este sector para toda España, que ronda los 4.000. La conexión de este volumen de demanda haría que la comunidad dejará de ser exportadora de electricidad, como viene suceciendo históricamente. De hecho, tendría que multiplicar por dos su actual generación eléctrica para abastecer a los datacenters.

A pesar de ello, este cupo es insuficiente a ojos del Gobierno que preside Jorge Azcón. Para Vaquero, la hoja de ruta planteada "no acompaña el crecimiento tecnológico e industrial" de Aragón al no asegurar la conexión de parte de las inversiones. "Hay proyectos que no van a tener cabida en esta planificación y eso sin duda nos preocupa", ha señalado.

Bloqueo de los concursos eléctricos

Por otra parte, ha criticado la falta de avances en la resolución de los concursos de diez nudos eléctricos de Aragón para la conexión de nueva demanda, unas pujas que llevan pendientes desde hace 14 meses, lo que "genera incertidumbre y desazón" entre las empresas que dependen de estas decisiones para sus inversiones.

La planificiación eléctrica recoge actuaciones en más de 180 posiciones de las rede aragonesas, así como el refuerzo de grandes ejes este-oeste, por el valle del Ebro, y norte-sur, incluyendo los Pirineos, con vistas a la próxima interconexión con Francia. Esto también permitirá incrementar la generación y la gestión de renovables, así como la integración de nuevas instalaciones de almacenamiento.

El reparto de capacidad eléctrica es una cuestión decisiva para el futuro y la prosperidad de Aragón. La falta de garantía de suministro puede comprometer la viabilidad técnica de algunos proyectos milmillonarios que se han ido anunciando. No obstante, la planificación eléctrica no está aún escrita en piedra, sino que se trata de una suerte de borrador con las actuaciones que el Ejecutivo central considera prioritarias y que todavía se debe debatir con las comunidades autónomas antes de lanzar la propuesta definitiva a audiencia pública.

Por lo pronto, la propuesta inicial genera inquietud y frustración al Gobierno de Aragón, que considera que no se reconoce el papel clave que juega este territorio en el sistema eléctrico nacional en favor de otras regiones más influyentes políticamente.

Cabe recordar que Aragón genera más del 8,5% de la energía eléctrica que consume toda España con un territorio que apenas representa el 3% del conjunto del Estado en términos poblacionales y económicos. La comunidad es, históricamente, una gran fábrica de luz que trasvasa a otras regiones la mitad de su producción de electricidad -casi el 90% de origen verde-, una contribución que alcanzar una cuota del 12% en el caso de las renovables.

Por lo pronto, el País Vasco, que se ha asegurado ya el 17% de la ampliación de capacidad de la red de transporte de la electricidad para el próximo quinquenio, con 5.000 de los 27.000 nuevos megavatios de la nueva demanda que entrará en servicio. Fue precisamente la primera comunidad autónoma con la que se reunió el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard.

Sin capacidad adicional

La vicepresidenta ha recalcado que el ministerio no ha concedido capacidad adicional para los proyectos propuestos por Aragón en marzo de 2024, que ya superaban entonces los 3,8 gigavatios (GW) reservados a nivel nacional para este tipo de instalaciones en la planificación eléctrica.

En un aspecto positivo, Vaquero ha reconocido la confirmación de inversiones en la red de distribución de Aragón, alineadas con las demandas de Endesa, así como la garantía de conexión para la gigafactoría de baterías de CATL y Stellantis, aunque con matices que aún deben revisarse.

Por todo ello, la vicepresidena ha avanzado que el Gobierno de Aragón ya está preparando alegaciones para mejorar la capacidad asignada. La planificación 2025-2030 saldrá a información pública a finales de septiembre o principios de octubre, y Aragón dispondrá de dos meses para presentar sus propuestas. "Desde el Gobierno de Aragón nos ponemos a trabajar en esas alegaciones para tratar de mejorar la capacidad", ha concluido.