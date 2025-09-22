Grande-Marlaska inaugura el nuevo acuartelamiento de la Guardia Civil en Zaragoza

El nuevo acuartelamiento de la Guardia Civil en Zaragoza, en el barrio de Valdespartera, ya ha completado su puesta de largo. En funcionamiento desde el pasado mes de junio, tras una inversión de 36 millones de euros con sobrecostes y retraso en la obra, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha participado este lunes en el acto de inauguración del cuartel. Una infraestructura que se enmarca en la "inversión sin precedentes" del ministerio en la comunidad.

Marlaska ha defendido en su discurso y en su atención a los medios de comunicación que el nuevo centro de Valdespartera es "uno de los proyectos más importantes del Plan de Infraestructuras de la Seguridad del Estado iniciado en 2019". El ministro considera que con obras como esta se puede dotar a la Guardia Civil de "los medios necesarios y de las instalaciones que requieren las circunstancias". Marlaska ha asegurado que la jornada de este lunes es "un día de satisfacción", al poner el broche a "una demanda necesaria y largamente esperada".

El nuevo acuartelamiento se levanta sobre una parcela cedida por el Ayuntamiento de Zaragoza de 52.000 metros cuadrados. Consta de dos edificios principales —el de la Comandancia y el del GRS— conectados a través de un patio de armas. El nuevo centro cuenta con accesos diferenciados para público y personal, zonas deportivas y viviendas para los agentes. El ministro ha hecho hincapié en la sostenibilidad medioambiental con la que se ha levantado el edificio, acercándose a la categoría de infraestructura con consumo de energía casi nulo.

En imágenes | Inauguración del nuevo acuartelamiento de la Guardia Civil en Zaragoza / Miguel Ángel Gracia

Para el ministro, el nuevo acuartelamiento simboliza el compromiso del ejecutivo con la seguridad y el bienestar ciudadano. “Es un día de satisfacción razonable y con la conciencia de que todavía tenemos mucho por hacer, pero con la certeza de que aquello a lo que nos comprometimos es hoy una realidad”, ha concluido.

En su intervención, el ministro ha recordado que Aragón cuenta en la actualidad con más de 5.300 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, un 7 por ciento más que en 2018. “Estamos en números históricos, más de 160.000 efectivos entre policías nacionales y guardias civiles en toda España, y aquí en Aragón el incremento ronda el 8 por ciento”, ha detallado. Grande-Marlaska ha aprovechado asimismo para poner de manifiesto el esfuerzo en materia retributiva, de "un 40 %" en 7 años "porque -ha enfatizado- no se trata solo de infraestructuras o de medios personales, sino también de dignificar la función de quienes nos protegen”.

En el acto inaugural, Grande-Marlaska ha estado acompañado por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría; el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán; el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Ejecutivo autonómico, Roberto Bermúdez de Castro, y la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.