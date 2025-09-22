Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Marlaska recalca en Zaragoza que "nunca" ha habido "una brecha de seguridad" para las víctimas de violencia machista por las pulseras

El ministro del Interior ha insistido en la presentación de la comandancia de la Guardia Civil en que "no se ha fallado a las víctimas en ningún momento" y acota el problema al sistema de migración de datos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en su intervención en la inauguración de la nueva comandancia de la Guardia Civil.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en su intervención en la inauguración de la nueva comandancia de la Guardia Civil. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este lunes en Zaragoza que "nunca hubo una brecha de seguridad" para las mujeres víctimas de violencia de género por "las disfunciones" de las pulseras de localización de los agresores. De visita en Zaragoza para inaugurar la nueva Comandancia de la Guardia Civil, el ministro ha alertado contra "los bulos y mentiras" en relación a las pulseras y ha aseverado que "el sistema no ha fallado en ningún momento" y los fallos de las pulseras no han dañado a "ninguna de las víctimas".

Sí que ha reconocido "la importancia" de "las disfunciones en la transmisión de los datos" de cara a los procesos judiciales, puntualizando que "lo más relevante es que la seguridad de las mujeres no se ha visto afectada en ningún momento", tras lo que ha considerado que "los bulos" perjudican a las mujeres víctimas de violencia de género, que sufren una "vulnerabilidad máxima" y se les hace creer que "el sistema no las protege", lo que ha negado, afirmando: "El sistema las protege y las ha protegido en todo momento".

Fernando Grande-Marlaska ha indicado que "ha habido una deficiencia en alguna funcionalidad", pero "ya se ha solventado, como la propia Fiscalía ha dicho", apuntando que desde diciembre de 2024 tampoco ha habido "ninguna disfunción" respecto a la transmisión de datos para los procesos judiciales. "Los bulos pueden generar una desconfianza hacia el sistema y eso no puede ser cuando no hay ninguna razón objetiva y más aún cuando el sistema está para proteger a las víctimas: No ha habido ningún problema en ningún momento que haya generado una falta de seguridad para ninguna de las víctimas".

También ha señalado que "habrá que evaluar esas disfunciones para que no vuelvan a ocurrir, pero es importante dejar claro que el sistema ha protegido a las mujeres en todo momento y no se puede decir lo contrario; lo que existe se concreta, se determina, se analiza y se toman las conclusiones precisas", tildando de "irresponsabilidad manifiesta" que se digan "bulos".

Sobre la exigencia de la vicepresidenta del Gobierno de España Yolanda Díaz de abrir una investigación, el ministro ha expresado que "esa evaluación ha existido desde el primer momento y habrá las conclusiones necesarias para que no vuelva a acontecer".

