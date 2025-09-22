Oficinas, laboratorios y el doble de investigadores: así es el proyecto de Circe en el DAT Alierta

El Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (Circe) estrenará su nueva sede en el DAT Alierta de Zaragoza entre finales de 2028 y principios de 2029. Un proyecto con una inversión de la DGA de 20 millones que le permitirá crecer en recursos y plantilla, pasando de 300 a 600 investigadores en la próxima década, y que le situará como una referencia del futuro distrito tecnológico, siendo además uno de los primeros edificios en construirse en el mismo, con unas obras que empezarán, si todo va según lo previsto, a finales del próximo 2026.

Así lo han desgranado los responsables del proyecto este lunes en la capital aragonesa, en un acto de presentación de la nueva sede de Circe realizado, precisamente, en la actual, en el parque empresarial Dinamiza de la Expo. Andrés Llombart, director general de Circe, ha reivindicado en presencia del presidente Jorge Azcón y de la vicepresidenta Mar Vaquero el crecimiento del centro, de un 20% anual desde 2018, lo que esconde una de las principales razones de la necesidad de ampliar las instalaciones actuales.

Las nuevas, al norte del DAT Alierta -entre Ronda de Boltaña y Las Majas de Goya, junto al tranvía-, han sido diseñadas por Idom. La entrada principal estará en el este del edificio, desde donde se accederá al "corazón" del nuevo hogar de Circe, las oficinas, escoltadas a ambos laterales por dos laboratorios, industrial y eléctrico. Además, habrá una nave logística en la zona oeste. En total, la parcela cuenta con unos 50.000 metros cuadrados, 10.000 de ellos útiles.

"La inversión merece la pena, tanto pensando en el Circe como en el DAT Alierta", ha resumido Azcón, quien ha destacado el diseño "sostenible" del edificio y la capacidad de Circe de ser el "motor y emblema" del futuro distrito tecnológico. Un centro en el que, además de Circe, ya se conoce el desembarco de Siemens.

En ese sentido, el presidente aragonés ha anunciado que ya han cerrado un segundo acuerdo con otra empresa privada, "con importancia estratégica", que seguirá a Siemens y que dará a conocer en las próximas semanas. "Y las seguirán en cascada", ha concluido Azcón, en referencia al atractivo que creen que va a tener el DAT para las empresas del sector tecnológico.